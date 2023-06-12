【馬斯克走數？】傳Twitter拒付Google Cloud賬單　或影響自動審核系統

▲ 在馬斯克收購Twitter之前，Twitter已與Google簽訂多年合約，涉及打擊垃圾信息、保護賬戶等方面的服務。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）自收購Twitter後，進行了大量改革以節省成本。據科技新聞平台《Platformer》報道，Twitter打算進一步削減基礎設施支出，包括雲端服務費用，並拒絕支付即將到期的Google Cloud賬單，但這或影響其自動審核系統。

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該報道指，在馬斯克收購Twitter之前，Twitter已與Google簽訂多年合約，涉及打擊垃圾信息、保護賬戶等方面的服務。但在今年3月起，Twitter 就一直試圖與Google就合約進行重新談判。

若Twitter拒付Google Cloud的賬單，或會影響其自動審核系統，並使Twitter的信任與安全團隊陷入癱瘓。該團隊是負責監督和管理Twitter上的內容和用戶行為，維護平台的秩序。

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另一方面，Twitter也有使用亞馬遜（Amazon）的雲端服務，但外媒《The Information 》則指出，Twitter已拖欠亞馬遜網絡服務（AWS）的雲端運算費用，且警告Twitter將扣留其廣告收入。

責任編輯：陳卓賢

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