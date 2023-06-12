辛偉誠望把握機遇發展AI 保英科技領先地位

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周一（12日）將在倫敦科技周（London Tech Week）發表開幕講話，預期呼籲英國科企把握人工智能（AI）發展機遇及應對挑戰，維持英國的科技領先地位。

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根據首相辦公室釋出的部分講稿，辛偉誠將表明科技業發展迎來重大改變，英國必須迅速回應。如果英國有意維持全球科技大國地位，他指英國需要進一步行動，讓英國成為全球最理想國度，開始﹑發展及投資科技行業。

辛偉誠亦將強調，發展英國科技業是自己的目標，並感覺有迫切性及責任確保英國有把握今次科技發展機遇。

據悉，辛偉誠將明言科技業是英國經濟增長的核心，預計他會陳述保守黨政府如何與業界合作，爭取獲得如AI等創新科技發展帶來的機會。

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不過，辛偉誠亦意識到科技發展潛在危機，將在周一表明需要安全發展科技，希望英國未來不止把握智慧，更是全球AI安全規管的典範。

上周出訪美國時，辛偉誠指英國或在今年舉辦AI安全峰會，商討AI的風險及國際間有何措施能降低AI可能帶來的危機。

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責任編輯：吳漢培