  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜餐飲股】九毛九大瀉一成半、創一年低　李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

股市 13:00 2023/06/12

分享：

分享：

【異動｜餐飲股】九毛九李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

九毛九 （09922） 公布，李灼光為投放更多時間於其 他個人事務，自6月9日起，已辭任執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。至於公司則委任蘇淡滿為執行董事、首席財務官、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。

九毛九今（12日）大瀉逾一成半，低見11.52元，半日跌14.7%，報11.68元，創1年新低，半日成交4.5億元。

高盛表示，李灼光的辭職這一消息可能會在短期內影響投資者情緒，因他自2013年已負責公司的財務、策略性投資、投資者關係。不過，相信這對公司運營影響應是有限。

該行指，九毛九各個品牌的運營由各自的管理團隊負責，公司的創始人、董事長兼首席執行官管毅宏將繼續領導關鍵戰略和執行；其次，新任首席財務官自2019年加入以來一直與前任首席財務官密切合作，並具有11年以上的經驗。

該行仍然認爲九毛九在餐飲行業的優質買入標的，其核心品牌基本面良好，估值有吸引力，並且新品牌有再估值重估的潛力，予目標價25元，為「買入」評級。

理財要貼地
【理財要貼地】室內設計師VS裝修公司點揀？裝修費用、時間有咩分別？室內設計師分享裝修貼士

相關文章：

【業績｜餐飲股】九毛九升1%　按年少賺86%　末期息減至1仙

【大行報告｜餐飲】高盛：百勝中國擁四大優勢助其抵禦短期不確定性　維持「買入」

【業績︱餐飲股】譚仔國際︰料下半年同店銷售恢復正增長　本財年開設50間分店、大灣區佔約30間

編輯：姚卓然

大行報告 九毛九（09922） 餐飲 餐飲股 辭職
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】科笛2487首掛跌近1%　一手帳面蝕20元

下一篇文章

【家族辦公室】陳茂波：部分家族辦公室正籌劃落戶香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】小鵬汽車大升12%、蔚來升近6　恒指午後轉升（不斷更新）
【港股市況】小鵬汽車大升12%、蔚來升近6　恒指午後轉升（不斷更新）
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款