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【異動｜餐飲股】九毛九大瀉一成　李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

股市 10:02 2023/06/12

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【異動｜餐飲股】九毛九李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

九毛九 （09922） 公布，李灼光為投放更多時間於其 他個人事務，自6月9日起，已辭任執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。至於公司則委任蘇淡滿為執行董事、首席財務官、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。

九毛九今（12日）大瀉一成，低見12.04元，現跌9.2%，報12.46元，創去年10月底新低。

高盛表示，李灼光的辭職這一消息可能會在短期內影響投資者情緒，因他自2013年已負責公司的財務、策略性投資、投資者關係。不過，相信這對公司運營影響應是有限。

該行指，九毛九各個品牌的運營由各自的管理團隊負責，公司的創始人、董事長兼首席執行官管毅宏將繼續領導關鍵戰略和執行；其次，新任首席財務官自2019年加入以來一直與前任首席財務官密切合作，並具有11年以上的經驗。

該行仍然認爲九毛九在餐飲行業的優質買入標的，其核心品牌基本面良好，估值有吸引力，並且新品牌有再估值重估的潛力，予目標價25元，為「買入」評級。

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編輯：姚卓然

大行報告 九毛九（09922） 餐飲 餐飲股 辭職
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