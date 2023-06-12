【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）

▲ 【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油 元朗店更遭撞閘 暫未有人被捕

比亞迪 （01211） 位於港九及新界共4間陳列室與服務中心，於今晨（12日）3小時內同遭淋紅油或撞閘等連環破壞。警方列作刑事毀壞案處理，作案動機未明，暫未有人被捕。

比亞迪香港總代理JC Motor表示，公司接獲警方通知，比亞迪在港九新界各陳列室都遭到暴力、襲擊性破壞，現時警方正調查事件，今、明兩天各陳列室（灣仔，尖沙咀和元朗門店暫停營業），作復修工程。至於天水圍4S店正常營業，新車交付和售後服務都可以正常營業。

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港九及新界4間陳列室遭潑紅油

今凌晨近4時，據報有警員巡邏至漆咸道南107號對開時，發現比亞迪陳列室的兩塊落地玻璃被人淋紅油，警員在現場檢獲一個兩公升容量的油漆罐。至於陳列室內的比亞迪電動車則未有受到破壞。

凌晨4時05分，比亞迪位於元朗宏業西街20號雄偉工業大廈地下的陳列室，更遭歹徒駕駛私家車撞向大閘。陳列室大閘凹陷變形，其後歹徒得手後駕車逃去。

其後又於5時至接近7時，比亞迪另一間位於灣仔告士打道200號地鋪的陳列室，以及位於天水圍屏廈路的服務中心，亦被發現遭潑淋紅油。

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編輯：陳韻妍