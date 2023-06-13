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【ET開市直擊】雙幣櫃台落實刺激大市？電動車股升勢持續強勁？（歡迎觀眾問股）

股市 08:31 2023/06/13

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港股成交淡靜，連續四日成交僅約800億元。港交所下周一起實施「雙櫃台」模式，首批24隻股份可以分別以人民幣或港元交易，財政司司長陳茂波預料，這些股份佔港股日均成交量約四成，「雙櫃台」模式對港股成交具明顯利好作用？哪些股份初期能吸引較多人民幣交易？電動車股持續造好，小鵬汽車 （09868） 新車預售3日預訂用戶達逾2.5萬，周一收市飆11%；績後的蔚來 （09866） 宣布全系新車減價3萬元，股價升近5%；比亞迪 （01211） 升近2%，衝上4個月高位。市場憧憬扶持汽車措施出台，車股升勢能否持續？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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