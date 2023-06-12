▲ 【內銀減息】股份制銀行今落實調低存款利率 定存息率最多削0.15厘

跟隨內地國有大型銀行步伐，全國性股份行同樣宣布下調人民幣存款利率。包括招商銀行 （03968） 、浦發銀行、中信銀行 （00998） 、光大銀行 （06818） 、平安銀行、民生銀行 （01988） 等全國性股份制商業銀行今（12日）先後更新了人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，較長年期的定存息率最多削0.15厘。

招商銀行官網顯示，人民幣利率調整自今日起執行，人民幣活期存款利率從0.25厘下調至0.2厘；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別下調10基點、15基點和15基點，降至2.05厘、2.45厘和2.50厘，此前分別為2.15厘、2.60厘和2.65厘。

光大銀行官網顯示，該行人民幣活期存款利率從0.25厘下調至0.2厘；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別下調10基點、15基點和15基點，降至2.2厘、2.5厘和2.55厘，此前分別為2.3厘、2.65厘和2.7厘。

民生銀行同樣將人民幣活期存款利率從0.25厘下調至0.2厘；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別下調10基點、15基點和15基點，降至2. 15厘、2.5厘和2.55厘，此前分別為2.25厘、2.65厘和2.7厘。

內銀 人民幣活期存款利率 整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率 招商銀行 （03968） 從0.25厘下調至0.2厘 分別降至2.05厘、2.45厘和2.50厘 光大銀行 （06818） 從0.25厘下調至0.2厘 分別降至2.2厘、2.5厘和2.55厘 民生銀行 （01988） 從0.25厘下調至0.2厘 分別降至2. 15厘、2.5厘和2.55厘

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編輯：姚卓然