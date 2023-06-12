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【港股市況】ATM個別走　蔚來績後升5%　恒指高開51點後轉跌（不斷更新）

股市 10:09 2023/06/12

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港股市況不斷更新

美股上周五向上，港股今早高開約50點。ATM向上，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%，蔚來 （09866） 績後升逾4%，恒指高開51點，開報19440點，科指升0.4%，報3949點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：09】恒指跌百點，報19283點，跌106點，科指跌0.9%，報3899點。

【10：05】京東健康 （06618） 跌逾5%，平安好醫生 （01833） 跌逾3%，阿里健康 （00241） 跌逾2%。

【10：02】【異動｜餐飲股】九毛九大瀉一成　李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

【09：51】易居企業 （02048） 股價跌逾24%，破底低見0.25元。易居企業公布於2023年到期的7.6%優先票據已於周末到期，未能於票據到期日作償還而構成違約事件，而該票據於今日從聯交所除牌。

【内房危機】易居優先票據到期未還、構成違約　股價跌逾兩成破底

【09：50】阿里巴巴 （09988） 開市後轉跌0.9%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：46】蔚來 （09866） 股價最新升半成，高見63.4元。

【09：43】連日下跌的粉筆 （02469） 股價今早逆市反彈8%，高見8.5元。

【09：38】【新股IPO】科笛2487首掛跌近1%　一手帳面蝕30元

【09：37】港股開市後轉跌約50點，報19334點，跌55點，科指跌0.2%，報3925點。

【09：36】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 升4%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 跌0.4%。

【09：35】維亞生物 （01873） 早市跌逾10%，低見1.62元。

【09：32】九毛九 （09922） 開市後挫一成，低見12.04元。九毛九宣布李灼光已辭任執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。

【09：31】比亞迪 （01211） 升近1%，開市後高見253.6元。

【比亞迪1211】比亞迪兩間香港陳列室被人淋潑紅油　暫未有人被捕

【09：30】領展 （00823） 偏軟，開市後跌0.4%，低見47.1元。

【領展823】被指洽售內地7個物業項目　領展否認

【09：23】科笛 （02487） 首掛開報21.8元，較招股價21.85元低0.2%，每手200股計一手帳面蝕10元。

【09：21】ATM向上，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%，蔚來 （09866） 績後升逾4%，恒指高開51點，開報19440點，科指升0.4%，報3949點。

【蔚來9866】蔚來ADR高港10%　李斌料全新ES6於7月交付萬輛

【09：14】期指開報19341點，跌20點。

【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：預期恒指本周窄幅橫行　內銀股估值偏低具吸納契機

【08：54】茂宸集團 （00273） 今早復牌。

【08：52】【內銀減息】股份制銀行今落實調低存款利率　定存息率最多削0.15厘

【08：36】【大行看法】招銀蘇沛豐：基金粉飾櫥窗作用輕微　料恒指19800點關遇阻力

【08：33】恒指黑期升約7點，報19400點，道指期貨升18點，報34220點。

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：料中央加大力度谷經濟　短綫看好消費相關股份

【07：53】【醫藥股】石藥旗下肺癌藥獲美FDA快速通道資格

【07：51】【中國經濟】證券日報：經濟學家預計內地或最早月中下調MLF利率　降準短期內必要性相對有限

【07：45】【Morning精點】瑞信CEO：星期一將為瑞信劃上終止符、新篇章開始︱美國本輪加息已完結？

【07：45】港股ADR收報19319點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.28元，較港收市價高0.28元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報334.16元，較港收市價低1.84元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.77元，較港收市價低0.13元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　京東美股低1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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