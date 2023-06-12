【港股市況】小鵬汽車大升12%、蔚來升近6　恒指午後轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向上，港股半日高開倒跌百點。恒指高開51點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌110點，報19279點，成交401.9億元。科指跌0.5%，報3916點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.9%，蔚來 （09866） 績後升逾4%，九毛九 （09922） 挫逾14%，破底低見11.52元。

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大行報告︰

【內房危機】高盛：預計內房市場未來數年僅「L型」 發展

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：19】恒指升約35點，報19425點，科指升0.5%，報3952點。

【14：18】小鵬汽車 （09868） 升幅進一步擴大，最新升12%，高見38.95元，蔚來 （09866） 升近6%，理想汽車 （02015） 則跌1%。小鵬汽車官微宣布，小鵬G6 72小時預訂用戶超2.5萬人。

【13：43】九毛九 （09922） 午後跌幅略為收窄，最新跌逾8%，報12.52元，今早曾破底低見11.52元。

【13：35】港股午後曾轉升，最新回軟跌26點，報19363點，科指升近0.1%，報3936點。騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，美團 （03690） 跌0.4%。

【13：17】恒指轉升5點，報19395點，科指升0.2%，報3943點。

【13：15】期指率先轉升7點。

【13：11】小鵬汽車 （09868） 午後升逾7%，蔚來 （09866） 升半成，理想汽車 （02015） 跌0.3%。

【13：08】大市跌幅收窄，恒指最新跌約40點，報19349點。

【13：03】信達生物 （01801） 跌逾6%，午後低見35.2元。

【13：00】港股午後初段跌約130點，報19259點，科指跌0.6%，報3910點。

【12：57】【醫療股】維亞生物午前插一成 發行4.7億港元換股債 為CRO業務引投資籌10.6億人幣、簽對賭協議2026年底前分拆上市

【12：42】【本地保險】保誠設澳門分行提供壽險產品 管理層：發展代理模式、尋銀行合作伙伴

【12：40】【小米1810】印度涉嫌小米非法匯款予外國實體 向花旗、匯豐等銀行發出正式通知

【12：00】恒生指數半日跌110點，報19279點，成交401.9億元。科指跌0.5%，報3916點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.9%，蔚來 （09866） 績後升逾4%，九毛九 （09922） 挫逾14%，破底低見11.52元。

【11：48】恒指中午收市前跌約106點，報19286點，科指跌0.4%，報3918點。

【11：30】A股個別發展，上證半日跌0.3%，深證升0.4%，創業板指微跌0.01%。

【11：24】【寬頻網絡】香港電訊光纖網絡鋪入南丫島、網速升達10Gbps 月內4成島民可光纖上網、年底前接入19鄉村

【11：00】恒指最新跌約75點，報19314點，科指跌0.4%，報3916點。

【10：51】東方甄選 （01797） 股價回吐6%，低見30.7元。

【10：47】粉筆 （02469） 反彈幅度擴大至19%，高見9.38元。

【10：44】【蔚來9866】蔚來全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

【10：37】浙商銀行 （02016） 公布A、H股供股計劃，建議「10供3」比例供股，股價跌逾4%，低見2.5元。

【內銀供股】浙商銀行擬「10供3」AH股集資共129億人幣 H股折讓15%

【10：34】內房下跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.3%，碧桂園 （02007） 跌近3%，雅居樂 （03383） 挫近半成，龍湖 （00960） 跌4%。

【10：26】比亞迪 （01211） 逆市升近2%，高見256.6元。

【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油 元朗店更遭撞閘 暫未有人被捕

【10：26】九毛九 （09922） 跌幅擴大至14%，破底低見11.52元。

【10：09】恒指跌百點，報19283點，跌106點，科指跌0.9%，報3899點。

【10：05】京東健康 （06618） 跌逾5%，平安好醫生 （01833） 跌逾3%，阿里健康 （00241） 跌逾2%。

【10：02】【異動｜餐飲股】九毛九大瀉一成 李灼光辭任首席財務官 高盛稱僅短期影響投資者情緒

【09：51】易居企業 （02048） 股價跌逾24%，破底低見0.25元。易居企業公布於2023年到期的7.6%優先票據已於周末到期，未能於票據到期日作償還而構成違約事件，而該票據於今日從聯交所除牌。

【内房危機】易居優先票據到期未還、構成違約 股價跌逾兩成破底

【09：50】阿里巴巴 （09988） 開市後轉跌0.9%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：46】蔚來 （09866） 股價最新升半成，高見63.4元。

【09：43】連日下跌的粉筆 （02469） 股價今早逆市反彈8%，高見8.5元。

【09：38】【新股IPO】科笛2487首掛跌近1% 一手帳面蝕30元

【09：37】港股開市後轉跌約50點，報19334點，跌55點，科指跌0.2%，報3925點。

【09：36】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 升4%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 跌0.4%。

【09：35】維亞生物 （01873） 早市跌逾10%，低見1.62元。

【09：32】九毛九 （09922） 開市後挫一成，低見12.04元。九毛九宣布李灼光已辭任執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。

【09：31】比亞迪 （01211） 升近1%，開市後高見253.6元。

【09：30】領展 （00823） 偏軟，開市後跌0.4%，低見47.1元。

【領展823】被指洽售內地7個物業項目 領展否認

【09：23】科笛 （02487） 首掛開報21.8元，較招股價21.85元低0.2%，每手200股計一手帳面蝕10元。

【09：21】ATM向上，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%，蔚來 （09866） 績後升逾4%，恒指高開51點，開報19440點，科指升0.4%，報3949點。

【蔚來9866】蔚來ADR高港10% 李斌料全新ES6於7月交付萬輛

【09：14】期指開報19341點，跌20點。

【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：預期恒指本周窄幅橫行 內銀股估值偏低具吸納契機

【08：54】茂宸集團 （00273） 今早復牌。

【08：52】【內銀減息】股份制銀行今落實調低存款利率 定存息率最多削0.15厘

【08：36】【大行看法】招銀蘇沛豐：基金粉飾櫥窗作用輕微 料恒指19800點關遇阻力

【08：33】恒指黑期升約7點，報19400點，道指期貨升18點，報34220點。

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：料中央加大力度谷經濟 短綫看好消費相關股份

【07：53】【醫藥股】石藥旗下肺癌藥獲美FDA快速通道資格

【07：51】【中國經濟】證券日報：經濟學家預計內地或最早月中下調MLF利率 降準短期內必要性相對有限

【07：45】【Morning精點】瑞信CEO：星期一將為瑞信劃上終止符、新篇章開始︱美國本輪加息已完結？

【07：45】港股ADR收報19319點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.28元，較港收市價高0.28元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報334.16元，較港收市價低1.84元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.77元，較港收市價低0.13元或0.2%。

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【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點 京東美股低1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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