▲ 【醫藥股】石藥旗下肺癌藥獲美FDA快速通道資格

石藥 （01093） 宣布， 集團開發的用於治療復發╱難治性或EGFR靶向治療（如第三代EGFR抑制劑，包括奧希替尼）無效的轉移性EGFR突變非小細胞肺癌患者的同類首創抗體藥物偶聯物CPO301，獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予快速通道資格。

臨床前研究顯示，CPO301呈劑量依賴性地抑制免疫缺陷小鼠中具有各種EGFR激活突變 或野生型EGFR高表達的人類腫瘤的生長。CPO301尤其在含有針對第三代EGFR-TKI奧希替尼耐藥的EGFR三重突變（Exon19Del、T790M及C797S）的人源化非小細胞肺癌PDX模型 中顯示出很强的抗腫瘤效果。臨床前毒理學和安全藥理學研究中已顯示良好的安全性和耐受性。

集團表示，獲FDA授予快速通道資格表明CPO301已表現出具有治療嚴重或危及生命疾病的潛力，並 將促進CPO301的開發及加快其在美國的審評。

一項多中心、人類首例、劑量遞增及劑量擴展的I期臨床試驗正在美國和加拿大開展，首例病人給藥於6月6日完成，以評估CPO301用於治療晚期非小細胞肺癌患者的安全性、藥物動力學及初步療效。

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編輯：姚卓然