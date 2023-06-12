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【大行看法】光大伍禮賢：預期恒指本周窄幅橫行　內銀股估值偏低具吸納契機

股市 09:00 2023/06/12

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港股上周交投淡靜，全因市場觀望美國本周通脹數據及議息結果，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，美國通脹走勢對大市的影響較議息更大，因市場已預期本月未必加息，通脹數據強弱將左右7月息口去向。料消息面如沒有新刺激，恒指本周會續在19000至19500點區間上落。

低成交情況料持續，看好內銀股

恒指跌至萬八關後開始反彈，上周更升超過400點，但伍禮賢指現水平阻力變得明顯，成交金額亦顯著回落，波幅收窄，下周如消息面沒有進一步發展，則指數會繼續在19000點至19500點間上落，低成交情況將會持續。

板塊方面，他相對看好估值偏低的中資股，惟強調炒估值亦要結合行業因素分析，當中尤以內銀更值吸納，指行業首季盈利放緩，主要受息差收窄所帶動，再下跌的空間不大。配合存款利率向下調整，監管機構下降通知存款上限，銀行下半年盈利能力會出現改善。

預期中央下半年較大機會降準

近期投資界對內地刺激政策有憧憬，他指內地最新通脹數據放緩，加強市場對中央推行政策刺激的預期，但難以估計推行時間和方式，料下半年較大機會出現降準。

至於內房股，他預料未來政策會有更多著墨，惟發展有不確定性，對行業相對審慎，但已較去年最壞時期有所好轉。

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編輯：葉志偉

港股 恒生指數 通脹 議息 銀行
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