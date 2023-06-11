【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空

現年92歲的傳奇對沖基金經理索羅斯（George Soros）最新接受《華爾街日報》的採訪時表示，將控制權移交給他的37歲兒子亞歷山大·索羅斯（Alexander Soros）。這意味亞歷山大的52歲同父異母哥哥、具更多金融背景的喬納森·索羅斯（Jonathan Soros）未能繼承250億美元金融和慈善基金帝國。

索羅斯在訪問中表示，之前不希望他的開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF）被他的5個兒女中的任何一位接管，但他在談到把基金會和其餘250億美元的財產交給亞歷山大時表示：「他贏得了這一切。（He's earned it）」

索羅斯繼承人：我比父親更政治化

亞歷山大也接受《華爾街日報》採訪，並表示自己比父親更加「政治化（I’m More Political）」，並計劃繼續捐贈家族資金支持美國的左翼政治候選人。

亞歷山大表示：「盡管我非常希望把錢從政治中拿出來，但只要對方在這樣做，我們也必須這樣做。」

《華爾街日報》報道，OSF每年向支持全球人權和建立民主的組織等捐贈約15億美元。去年12月，該基金會的董事會選舉亞歷山大為主席，現在亞歷山大擔任索羅斯的政治行動委員會主席，負責指導政治活動。

52歲喬納森曾助索羅斯度難關 12年前離開後終未歸來

相比較年輕的亞歷山大，金融界對其哥哥喬納森·索羅斯認識更深，喬納森於2002年加入索羅斯對沖基金工作，當時基金正面對幾名投資主管相繼離職，喬納森被視為協助公司穩定的重要人物。《華爾街日報》形容，他獲得同事們尊重。

不過，喬納森與父親在工作上合作不算順利，報道指出，相對於索羅斯較即興決定，喬納森更善於分析和思考，雙方曾在選用高層昤時出現分歧，最終喬納森2011年離開索羅斯投資事業，並曾表示「我和父親在保持很好的關係上結束商業合作，這令人失望但並不遺憾」。

報道指，喬納森和亞歷山大兩人關係不算密切，但仍屬友好。

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