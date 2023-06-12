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【大行看法】招銀蘇沛豐：基金粉飾櫥窗作用輕微　料恒指19800點關遇阻力

股市 08:30 2023/06/12

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港股今年至今仍跌近2%，令基金有誘因在半年結前粉飾櫥窗，招銀國際股票部執行董事蘇沛豐相信基金的確可動用少許資金就能夠挾高指數，但大市交投若維持淡靜，升勢僅會持續數天，對整體氣氛欠幫助。預期恒指19800點關有阻力，需待7月份藉政策憧憬及企業盈利復甦等消息帶動，才能重拾上升動力。

美國7月加息已大致消化

市場聚焦美國聯儲局本周是否加息，蘇沛豐認為聯儲局較大機會暫停加息，關鍵將是會後公布的利率點陣圖預測，但即使預期7月可能再次加息，也對大市影響不大，因市場早已消化相關因素，然而近期成交薄弱，縱有不明朗因素消除，料大市也只會在現水平上落。

中國國家金融監督管理總局指局長李雲澤上周與中外金融機構召開了座談會，探討房地產風險等問題。又圍繞擴大改革開放等議題聽取建議，並敦促金融機構加大對實體經濟的支持力度。

料內地刺激政策難望推升指數

蘇沛豐認同市場對於內地政策憧憬的方向，但指出推出政策的時機，或要視乎美國利率是否見頂，因為寬鬆政策或會引致資金外流和人民幣貶值，坦言當局無論推財政刺激抑或貨幣寬鬆政策，相信規模也不會太大。

他預期當局7月有機會下調貸款市場報價利率（LPR），但以往LPR減幅都偏向溫和，每次只下調5至10點子左右，雖然會有助經濟，但預期市場反應不會太大，亦未足以推升指數。

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編輯：葉志偉

港股 經濟 股票 蘇沛豐 恒生指數 加息 美國聯儲局 金融
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