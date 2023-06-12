▲ 【虛擬銀行】WeLab Bank推自選基金 提供AI等20個主題

虛擬銀行WeLab Bank繼去年推智能理財顧問服務後，最新宣布推出自選基金服務，按客戶自選基金總值收取月費0.08%，有別於同業常用的買入基金逐次收取認購費模式。

自選基金服務提供約20個投資主題，包括AI科技、醫療科學、ESG等，共約50隻基金供客戶選擇，客戶可隨時靈活調整基金配置。該行夥拍多家投資管理公司搜羅熱門投資意念，整合分析不同主題的行業資訊，並為每個意念挑選基金，助客戶作投資決定。

按月收費 可無限次買賣基金

新服務的最低認購金額為100港元，並按客戶自選基金總值收取月費0.08%，即投資10萬港元每月付費80元。客戶在新服務下可無限次買賣基金。新服務由即日起至8月4日豁免收費。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，有信心新服務推出下，今年下半年該行的費用收入增速優於上半年，新服務將與智能理財顧問服務相輔相成，照顧不同客群需要。

李家達指，新服務可供認購的基金暫以美元計價，客戶若以港元認購，將涉及兌換美元過程，但該行未來會提供港元基金產品。該行財富管理主管麥靈佳補充，該行App能同步為客戶轉換美元和買賣基金，換滙的買賣差價約10多點子。

WeLab夥基金銷售公司在內地測試基金投資服務

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智形容，WeLab Bank由最初向客戶提供組合投資服務，發展至今推出單一基金投資服務，已完成整個財富管理策略。

龍沛智透露，隨集團在港累積智能財富管理經驗，現正夥拍一家基金銷售公司在內地測試為投資者提供目標為本的投資服務，在客戶訂下理財需求後，為他們設計個人化理財方案，有關試驗目前已有數千名投資者參與。

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記者：胡學能