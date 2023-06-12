【大行看法】渣打梁振輝：料中央加大力度谷經濟　短綫看好消費相關股份

港股上周重上萬九點關，亦是近兩個月以來升幅最大的一個星期。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，早前美國就業數據公布後，市場對於聯儲局本月暫停加息的預期上升，帶動市場氣氛向好。但短期政策助力需要增加，成交需要重上1000億元以上，才有望進一步扭轉市場氣氛。

港股成交需重回1000億元以上

梁振輝指，內地A股上周表現及交投好轉，兩市成交接近1萬億元人民幣，但港股的成交偏低則令人失望，故短期政策助力需要增加，才有望扭轉市場氣氛。

市場現時觀望中央會否有額外政策支持，他坦言內地房地產行業近期雖有政策出台，但未夠全面，也難令市場確信經濟動力增強，故憧憬中央將加大力度刺激經濟，能政策能實質地推動內需及基建相關行業，則有機會成為扭轉市況的催化劑，如港股成交額重上1000億元以上，可令市場氣氛及風險偏好回升。

梁振輝相信，刺激消費增長是現時最有效推動經濟的方法，而且屬全民均可參與的項目，故短綫看好消費相關股份，當中以高價的非必須消費品和平台經濟類股份較為看好。

美國加息因素限制港股成交

至於基金會否在臨近半年結前粉飾櫥窗，他坦言投資者每年都憧憬這個因素，然而港股估值跌至低水平已經一段時間，也未見有大量資金低吸，故難望基金會追貨。

市場觀望美國5月CPI數據和議息結果，梁振輝指，通脹數據對美股的影響大於港股，因澳洲和加拿大上周意外加息，故憂慮本周舉行政策會議的聯儲局，歐洲央行及日本央行會有出人意表的舉動，成為不明朗因素。然而聯儲局即使本周不加息，相信7月也有很大機會加息，會短綫限制市場氣氛及港股成交。

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編輯：葉志偉