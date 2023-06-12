  • 29°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 08:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】渣打梁振輝：料中央加大力度谷經濟　短綫看好消費相關股份

股市 08:00 2023/06/12

分享：

分享：

港股上周重上萬九點關，亦是近兩個月以來升幅最大的一個星期。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，早前美國就業數據公布後，市場對於聯儲局本月暫停加息的預期上升，帶動市場氣氛向好。但短期政策助力需要增加，成交需要重上1000億元以上，才有望進一步扭轉市場氣氛。

港股成交需重回1000億元以上

梁振輝指，內地A股上周表現及交投好轉，兩市成交接近1萬億元人民幣，但港股的成交偏低則令人失望，故短期政策助力需要增加，才有望扭轉市場氣氛。

市場現時觀望中央會否有額外政策支持，他坦言內地房地產行業近期雖有政策出台，但未夠全面，也難令市場確信經濟動力增強，故憧憬中央將加大力度刺激經濟，能政策能實質地推動內需及基建相關行業，則有機會成為扭轉市況的催化劑，如港股成交額重上1000億元以上，可令市場氣氛及風險偏好回升。

梁振輝相信，刺激消費增長是現時最有效推動經濟的方法，而且屬全民均可參與的項目，故短綫看好消費相關股份，當中以高價的非必須消費品和平台經濟類股份較為看好。

美國加息因素限制港股成交

至於基金會否在臨近半年結前粉飾櫥窗，他坦言投資者每年都憧憬這個因素，然而港股估值跌至低水平已經一段時間，也未見有大量資金低吸，故難望基金會追貨。

市場觀望美國5月CPI數據和議息結果，梁振輝指，通脹數據對美股的影響大於港股，因澳洲和加拿大上周意外加息，故憂慮本周舉行政策會議的聯儲局，歐洲央行及日本央行會有出人意表的舉動，成為不明朗因素。然而聯儲局即使本周不加息，相信7月也有很大機會加息，會短綫限制市場氣氛及港股成交。

相關文章：

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

【人民幣港股】陳茂波：雙櫃台模式將促進離岸人民幣在國際更高效流動

編輯：葉志偉

港股 投資策略 梁振輝 經濟 成交 通脹 議息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【天氣消息】天文台：周一至二會有大驟雨及狂風雷暴　監測低壓區會否發展為熱帶氣旋
【天氣消息】天文台：周一至二會有大驟雨及狂風雷暴　監測低壓區會否發展為熱帶氣旋
【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易
【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款