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【內銀供股】浙商銀行擬「10供3」AH股集資共129億人幣　H股折讓15%

股市 21:28 2023/06/11

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【供股潮】浙商銀行擬「10供3」　集129億人幣　折讓15.2%

浙商銀行 （02016） 公布A、H股供股計劃，建議「10供3」比例供股，合共集資128.9億元人民幣。浙商銀行H股每股供股價為2.23港元，較上周五（9日）收市價2.63港元折讓15%；A股每股供股價為2.02元人民幣，與H股供股價接近，較上周五A股收市價2.88元人民幣，折讓30%。

中信里昂證券為浙商銀行H股供股獨家全球協調人及包銷商。

以一手1000股計，浙商銀行H股股東若參與供股，每手須供300股，合共669港元。

浙商銀行表示，供股集資用於更好滿足資本監管要求，進一步提高核心一級資本充足率水平。至去年底，該行合併口徑資本充足率、一級資本充足率和 核心一級資本充足率分別為11.60%、9.54%和8.05%。

時間表方面，浙商銀行表示，股份連權基準買賣的最後日期為6月23日（星期五），即從6月26日（星期一）起以除權基準買賣，7月7日至14日期間供股股份將以未繳股款形式在聯交所買賣，7月19日或之前繳付供股股款，7月26日公布配股結果，7月28日開始買賣繳足股款供股股份。

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記者：宋佩恩

H股 銀行 供股 港股 配股 浙商銀行（02016） 集資
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