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【新股IPO】友芝友再遞表　石藥持股28%

新股IPO 20:34 2023/06/11

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【新股IPO】友芝友再遞表　石藥持股28%

癌症及老年眼科疾病療法生科企業友芝友再遞表來港上市，中信建投國際為獨家保薦人。石藥 （01093） 旗下石藥恩必普於2018年參與友芝友的A輪融資，持有28.15%股權。

友芝友去年收入323.1萬元人民幣，按年減少79.9%，收入主要來自政府補助，佔70%；虧損按年擴大27.2%至1.9億元人民幣。

核心產品有望2025年申請上市

友芝友生產基地位於武漢，已開發7種候選藥物，集團料集資額將作核心產品M701和Y101D的臨床試驗。M701為治療實體瘤、惡性腹水及胸水的標靶及T細胞核心產品，其中惡性腹水適應症最快明年首季啟動第三期臨床試驗，2025年首季提交新藥上市申請（BLA）；治療胰腺癌、肝癌及肺癌的Y101D料胰腺癌適應症將於明年第三季完成第二期臨床試驗，第四季開展第三期。

友芝友獲多間基金支持

友芝友曾於去年12月9日遞表，申請過期後，隨即於6月11日再度遞表。友芝友獲多間基金投資，包括廣瑞宏祥、長星成長、同德乾元、匯友興曜、華大共贏、三花弘道、海南偉灃、珠海盛溢、百贏匯智、韶山鴻宇、海南博友、千山信榮、廣東星耀以及光谷實體。

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記者：宋佩恩

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