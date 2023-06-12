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【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里

環球社會熱點 08:05 2023/06/12

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英國有調查發現，王儲妃凱特（Princess Catherine）自繼任後，參與的3分1皇家公務在離溫莎（Windsor）的家僅不足20公里，相信她為更好地照顧3名小王室成員。

約旦王儲婚禮凱特「雞啄唔斷」威廉無奈擺手勢催愛妻（有片） 【下一頁】

《每日郵報》分析凱特去年9月成為王儲妃後，曾參與的皇家公務場合地點。當中發現凱特61項公務中，多達18次離住所﹑溫莎城堡附近的4房大宅Adelaide Cottage低於20公里。

分析亦以上周為例，指凱特上周二及周三（6日及7日）分別訪問溫莎家庭中心及Maidenhead欖球會，後者離凱特的家約11公里。

消息人士透露，凱特與王儲威廉（Prince William）堅持以3名子女的生活為主，夫婦其中一人隨時可以接送子女往返學校，因此兩人的公務多數圍繞在離家不遠的地區。有人戲言，凱特或者應該改成「斯勞王妃」（Princess of Slough），而非威爾斯王妃（Princess of Wales）。

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英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒 【下一頁】

不過，王儲夫婦今年亦曾多次長途外訪行程，如到訪美國麻省（Massachusetts）3日及北愛爾蘭一日訪問。

已故英女王（Queen Elizabeth）前新聞主任Dickie Arbiter支持凱特，指對方一如其他職場媽媽，家庭生活及工作之間平衡及作出取捨，並稱其威廉亡母﹑已故王妃戴安娜（Princess Diana）亦是如此。

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責任編輯：吳漢培

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