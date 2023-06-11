【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

聯儲局本港時間周四（15日）凌晨將會公布議息如果，雖然現時市場預期6月有七成機率會暫停加息，惟周二（13日）公布的5月CPI數據若出現異動，將對聯儲局利率走向構成重大影響。此外，當局是次議息會議將會公布利率及經濟預測的點陣圖，同樣對未來利率走向甚為關鍵。

留意本周零售數據

市場預期5月CPI將顯著回落至4.1%，但核心CPI回落幅度會較慢，僅回落至5.2%，與現時聯邦基金利率5厘至5.25厘相若。現時7月前加息的機率高達7成，若通脹放緩勢頭轉弱，即使聯儲局本月停止加息，下月底舉行的議息會議亦大有可能調整利率。

另一方面，本周公布的5月零售銷售數字，及6月密歇根大學市場氣氛數據，將顯示消費市場熾熱情況是否持續，同樣對通脹走向有重要影響。

投資界料最快第四季減息

然而投資界對此則有不同看法，道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow認為，5月是加息周期中最後一次加息，指美國區域銀行業動蕩前，信貸緊縮已經開始，現時則更為緊張。她指看到通脹即將結束的預期，料明年通脹或降至2%左右。

她又預期後市經濟數據將會更弱，會為儲局創造減息的機會，可能在11月起降息25點子，或者甚至在12月直接減息50點子，以維持增長，避免出現深度衰退。又補充減息開始時，股票表現通常欠奉，直至市場開始對經濟增長觸底及回升更有信心才行，故不排除年底前股市或繼續下行。

此外，歐洲央行及日本央行均會在本周議息，市場預期歐央行會加息0.25厘，料日本央行貨幣政策會維持不變。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 6月13日 5月NFIB中小型企業樂觀指數 88.4 89 5月CPI（按年） 4.1% 4.9% 5月核心CPI（按年） 5.2% 5.5% 5月實質平均時薪（按年） - -0.6% 6月14日 上周MBA貸款申請指數 - -1.4% 5月PPI（按年） 1.5% 2.3% 5月核心PPI（按年） 2.9% 3.2% 6月15日 聯儲局公布議息結果 5月零售銷售（按月） -0.1% 0.4% 5月進口物價指數（按月） -0.5% 0.4% 5月出口價格指數（按月） -0.3% 0.2% 首次申請失業救濟金人數 25萬 26.1萬 連續申請失業救濟金人數 178.7萬 175.7萬 6月紐約州製造業調查指數 -15.1 -31.8 6月費城聯準企業展望 -13 -10.4 5月工業生產（按月） 0.1% 0.5% 4月企業庫存（按月） 0.2% -0.1% 業績：盤後- Adobe（美：ADBE） 6月16日 6月密歇根大學市場氣氛初值 60.1 59.2 6月紐約聯準服務業商業活動 - -16.8

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編輯：葉志偉