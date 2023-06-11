hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果 美國5月CPI成關鍵（附數據表）
聯儲局本港時間周四（15日）凌晨將會公布議息如果，雖然現時市場預期6月有七成機率會暫停加息，惟周二（13日）公布的5月CPI數據若出現異動，將對聯儲局利率走向構成重大影響。此外，當局是次議息會議將會公布利率及經濟預測的點陣圖，同樣對未來利率走向甚為關鍵。
留意本周零售數據
市場預期5月CPI將顯著回落至4.1%，但核心CPI回落幅度會較慢，僅回落至5.2%，與現時聯邦基金利率5厘至5.25厘相若。現時7月前加息的機率高達7成，若通脹放緩勢頭轉弱，即使聯儲局本月停止加息，下月底舉行的議息會議亦大有可能調整利率。
另一方面，本周公布的5月零售銷售數字，及6月密歇根大學市場氣氛數據，將顯示消費市場熾熱情況是否持續，同樣對通脹走向有重要影響。
投資界料最快第四季減息
然而投資界對此則有不同看法，道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow認為，5月是加息周期中最後一次加息，指美國區域銀行業動蕩前，信貸緊縮已經開始，現時則更為緊張。她指看到通脹即將結束的預期，料明年通脹或降至2%左右。
她又預期後市經濟數據將會更弱，會為儲局創造減息的機會，可能在11月起降息25點子，或者甚至在12月直接減息50點子，以維持增長，避免出現深度衰退。又補充減息開始時，股票表現通常欠奉，直至市場開始對經濟增長觸底及回升更有信心才行，故不排除年底前股市或繼續下行。
此外，歐洲央行及日本央行均會在本周議息，市場預期歐央行會加息0.25厘，料日本央行貨幣政策會維持不變。
|本周美國重點數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|6月13日
|5月NFIB中小型企業樂觀指數
|88.4
|89
|5月CPI（按年）
|4.1%
|4.9%
|5月核心CPI（按年）
|5.2%
|5.5%
|5月實質平均時薪（按年）
|-
|-0.6%
|6月14日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-1.4%
|5月PPI（按年）
|1.5%
|2.3%
|5月核心PPI（按年）
|2.9%
|3.2%
|6月15日
|聯儲局公布議息結果
|5月零售銷售（按月）
|-0.1%
|0.4%
|5月進口物價指數（按月）
|-0.5%
|0.4%
|5月出口價格指數（按月）
|-0.3%
|0.2%
|首次申請失業救濟金人數
|25萬
|26.1萬
|連續申請失業救濟金人數
|178.7萬
|175.7萬
|6月紐約州製造業調查指數
|-15.1
|-31.8
|6月費城聯準企業展望
|-13
|-10.4
|5月工業生產（按月）
|0.1%
|0.5%
|4月企業庫存（按月）
|0.2%
|-0.1%
|業績：盤後- Adobe（美：ADBE）
|6月16日
|6月密歇根大學市場氣氛初值
|60.1
|59.2
|6月紐約聯準服務業商業活動
|-
|-16.8
相關文章：
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符 亦是一個新篇章的開始
【美國加息】美國本輪加息已完結？ 周二公布CPI、周四公布議息結果
編輯：葉志偉