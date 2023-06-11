英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒

英國上周六（10日）首次出現今年夏天以來，氣溫突破攝氏30度高溫。同日在倫敦舉行的閱兵儀式上，最少3名士兵當場暈倒，領導閱兵的王儲威廉（Prince William）向參與士兵致敬。

約翰遜辭任國會議員 派對門調查將公開報告 【下一頁】

英國希斯路機場（Heathrow）附近地區上周六出現攝氏30.5度高溫，同日稍後港人移民熱點薩里（Surrey）更錄得新高的攝氏31.2度最高氣溫。

英國氣象局指出，今次為英格蘭地區近20年來最早出現超30度高溫。氣象局當日亦對多數英格蘭地區發出，今年首個炎熱天氣警報。

倫敦於當日在騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）舉行「國王壽辰閱兵」（King's Birthday Parade）預演，由威廉負責檢閱的Colonel's Review。由於天氣炎熱，儀式期間最少3人暈倒被抬走。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

拜登再口誤稱辛偉誠「總統」重提邱吉爾訪美趣事 【下一頁】

威廉事後在社交平台發文，感謝每一位參加Colonel's Review的士兵，承認當日環境十分困難，大讚眾人盡責完成工作。

英國衞生安全局（UKHSA）發出酷熱天氣警報，指英格蘭的炎熱天氣可能持續至周二（13日），受影響地區包括東西米德蘭茲地區（West and East Midlands）﹑東部﹑東南部及西車南部地區。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培