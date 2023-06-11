【幣安風暴】Robinhood與證交會點名加密幣「割席」　3款中型幣瀉兩成、比特幣靠穩

美國證交會（SEC）上周起訴幣安美國（Binance.US）、幣安創辦人趙長鵬和Coinbase（美：COIN）後，散戶常用交易平台Robinhood（美：HOOD）宣布6月27日起暫停支援Cardano（ADA）、Ploygon（MATIC）和Solana（SOL）3款加密貨幣，該三款加密貨幣皆牽涉在SEC向幣安和Coinbase的案件之中。

比特幣和相關加密貨一周價格走勢

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Cardano、Ploygon和Solana齊於香港時間周六價格大跌近兩成，最新價格已經回穩。在Robinhood公布前，該三款貨幣市值都是全球十大，分別排第7、9和10。

兩大主要加密貨幣比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）都曾跌約半成，跌勢相對輕微。

Robinhood表示，經日常的監管檢視後，決定將平台上涉及SEC訴訟的加密幣下架，在下架後該平台仍支援15款不同加密貨幣的交易。

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