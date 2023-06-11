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Mircosoft與英國就收購一事僵持 動視暴雪已獲淮介入其法律鬥爭

環球政經 10:00 2023/06/11

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《決勝時刻》製造商動視暴雪（ATVI）已獲准介入Mircosoft（MSFT）與英國反壟斷監管機構就其阻止690億美元收購的決定進行的法律鬥爭。

Mircosoft正在對競爭和市場管理局(CMA)否決該交易的決定提出上訴，該局於4月否決了該交易，理由是它可能會損害新生的雲遊戲市場的競爭。

這一令人震驚的決定危及了遊戲業有史以來最大的交易，並引起了這些公司的憤怒回應，它們質疑英國是否仍然對科技公司開放。

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動視現在已被允許介入Mircosoft在競爭上訴法庭的上訴，預計將在下個月審理。這意味著動視也將能夠向法庭陳述他們的觀點。

在5月的初步聽證會上，Mircosoft的律師指責CMA是一個全球 「異類」，因為它阻止了動視的收購，而動視的收購已經得到了包括歐盟競爭主管部門在內的監管機構的批准。

美國聯邦貿易委員會也阻止了這項交易，Mircosoft正在對這一決定提出上訴。

Mircosoft公司總裁Brad Smith上周二（6日）與英國財政部長進行了會談，他在上周早些時候表示，公司希望解決監管機構對動視收購的擔憂。

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編輯：張瑋婷

 

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