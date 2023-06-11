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調查指食品價格雖近日下降 但通脹仍呈居高不下

環球政經 12:00 2023/06/11

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據《路透社》報導，近幾個月來，許多食品商品的價格一直在下降，但在許多國家，食品通脹仍然頑固地居高不下，促使人們呼籲削減零售價格。

法國財政部長佈魯諾-勒梅爾（Bruno Le Maire）周五（9日）表示，他已獲得75家頂級食品公司的承諾，將削減數百種產品的價格。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

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聯合國糧食機構本月早些時候報告說，受植物油、穀物和乳製品價格下滑的影響，其5月份的世界食品價格指數下降到兩年來的最低水平。巴西大豆等農作物的大豐收幫助推動了價格下降，許多農作物的供應變得更加充足，同時全球經濟困境也對商品價格產生了下行壓力。

然而，小麥或豆油等食品原料的價格只是生產和銷售食品的成本中的一個因素。

食品加工和包裝也發揮著重要作用，並可能受到諸如工資上漲等因素的影響，因為工人要求加薪以補償通脹。較高的勞動力成本會使食品批發商和零售商的經營成本增加。

【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡【下一頁

 

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編輯：張瑋婷

 

 

 

 

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