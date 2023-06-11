瑞士5月年度通脹率仍比目標2％高 國家銀行或提高利率

瑞士國家銀行主席喬丹Thomas Jordan在周六(10日)發表的一篇採訪中說，瑞士國家銀行可能會提高利率，以應對仍然高於目標的通貨膨脹、

喬丹在瑞士報紙《Corriere del Ticino》的文章中為央行對價格穩定的承諾進行了辯護，他將其定義為通貨膨脹率低於2%，但處於正值。

喬丹指，大多數央行的通脹目標是2%左右，瑞士央行稍微保守一些，「2%的目標不是教條，也不是某個特定利益集團的意願。」但他又指，如果通貨膨脹率高於目標，貨幣政策必須是限制性的。

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政府數據上周一（4日）顯示，瑞士5月的年度通脹率下滑至2.2%，但自2022年2月以來，瑞士國家銀行一直保持在0-2%的目標範圍之上。

盡管最近瑞士的物價上漲有所緩解，但分析師和市場預計瑞士國家銀行將在6月22日的會議上提高利率。

上周早些時候，喬丹在一次單獨的公開場合表示，他不能排除收緊貨幣政策以解決瑞士頑固的通貨膨脹。在報紙採訪中，喬丹說，價格穩定為經濟增長創造了最佳環境，對社會穩定和公平也很重要。

在報紙上，喬丹說道：「當通貨膨脹率超過2%時，收入較低的人尤其受到影響。因此，這是一個社會公正的問題」

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編輯：張瑋婷