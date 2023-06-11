  • 31°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞士5月年度通脹率仍比目標2％高 國家銀行或提高利率

環球政經 09:00 2023/06/11

分享：

分享：

瑞士國家銀行主席喬丹Thomas Jordan在周六(10日)發表的一篇採訪中說，瑞士國家銀行可能會提高利率，以應對仍然高於目標的通貨膨脹、

喬丹在瑞士報紙《Corriere del Ticino》的文章中為央行對價格穩定的承諾進行了辯護，他將其定義為通貨膨脹率低於2%，但處於正值。

喬丹指，大多數央行的通脹目標是2%左右，瑞士央行稍微保守一些，「2%的目標不是教條，也不是某個特定利益集團的意願。」但他又指，如果通貨膨脹率高於目標，貨幣政策必須是限制性的。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

政府數據上周一（4日）顯示，瑞士5月的年度通脹率下滑至2.2%，但自2022年2月以來，瑞士國家銀行一直保持在0-2%的目標範圍之上。

盡管最近瑞士的物價上漲有所緩解，但分析師和市場預計瑞士國家銀行將在6月22日的會議上提高利率。

上周早些時候，喬丹在一次單獨的公開場合表示，他不能排除收緊貨幣政策以解決瑞士頑固的通貨膨脹。在報紙採訪中，喬丹說，價格穩定為經濟增長創造了最佳環境，對社會穩定和公平也很重要。

在報紙上，喬丹說道：「當通貨膨脹率超過2%時，收入較低的人尤其受到影響。因此，這是一個社會公正的問題」

【旅遊經濟】中國恢復外遊 旅遊復常帶旺泰國【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：張瑋婷

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 財務自由 貨幣政策 經濟 編輯 瑞士 恒生指數 香港經濟日報 香港

上一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變

下一篇文章

歐元區經濟今年第一季陷入技術性衰退 多個國家GDP出現季度性下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【九巴招聘】6月11「九巴有請‧體驗日」 設即場面試招募多個前線職位
【九巴招聘】6月11「九巴有請‧體驗日」 設即場面試招募多個前線職位
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款