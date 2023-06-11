【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大

特首政策組專家組成員、科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴今早出席電台節目時認為，近年香港和美國關係出現變化，港元和美元的聯繫匯率問題將愈來愈大。他表示，美國可以強行行動，「哪間投資銀行肯將港元和美元兌換就制裁該銀行......我只是舉例，不是指會發生，但（美國）會否做得出，我想不到一定做不出的理由」。

雷鼎鳴說：「你跟掛鈎貨幣的國家，在政治上要比較和諧，如果不是，（若）掛鈎國家跟你有仇，便大件事，自然可能出現金融上的動盪。」

對於近年全球出現「去美元化」趨勢，雷鼎鳴表示，美元開始不被信任，但不會立刻崩潰，因為沒甚麼好的代替品，而人民幣現時佔全球儲備貨幣佔不足3%。「政府的錢很多，如果要轉、離開美元資產，不可以突然轉走，（否則）市場會塌下來。」他認為中美兩國之間角力，應考慮如何設立「欄杆」以避免「出軌」。

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編輯：胡學能