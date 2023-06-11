  • 31°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大

股市 16:57 2023/06/11

分享：

分享：

特首政策組專家組成員、科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴今早出席電台節目時認為，近年香港和美國關係出現變化，港元和美元的聯繫匯率問題將愈來愈大。他表示，美國可以強行行動，「哪間投資銀行肯將港元和美元兌換就制裁該銀行......我只是舉例，不是指會發生，但（美國）會否做得出，我想不到一定做不出的理由」。

雷鼎鳴說：「你跟掛鈎貨幣的國家，在政治上要比較和諧，如果不是，（若）掛鈎國家跟你有仇，便大件事，自然可能出現金融上的動盪。」

對於近年全球出現「去美元化」趨勢，雷鼎鳴表示，美元開始不被信任，但不會立刻崩潰，因為沒甚麼好的代替品，而人民幣現時佔全球儲備貨幣佔不足3%。「政府的錢很多，如果要轉、離開美元資產，不可以突然轉走，（否則）市場會塌下來。」他認為中美兩國之間角力，應考慮如何設立「欄杆」以避免「出軌」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【人民幣港股】陳茂波：雙櫃台模式將促進離岸人民幣在國際更高效流動

【聯繫匯率】余偉文：無意更改聯匯制度　沽空港元新聞後港元反而偏強

編輯：胡學能

經濟 地緣政治 制裁 電台節目 雷鼎鳴 港元 人民幣 香港 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【幣安風暴】Robinhood與證交會點名加密幣「割席」　3款中型幣瀉兩成、比特幣靠穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天氣消息】天文台：周一至二會有大驟雨及狂風雷暴　監測低壓區會否發展為熱帶氣旋
【天氣消息】天文台：周一至二會有大驟雨及狂風雷暴　監測低壓區會否發展為熱帶氣旋
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
【美國經濟】摩根資管CIO：現時市況與08年金融危機前相若　「挺有信心明年今日會處於衰退」
【美國經濟】摩根資管CIO：現時市況與08年金融危機前相若　「挺有信心明年今日會處於衰退」
【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易
【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易
【MSFT】微軟據報將部分頂尖AI研究員從中國遷至加拿大　避免中資科企挖角
【MSFT】微軟據報將部分頂尖AI研究員從中國遷至加拿大　避免中資科企挖角
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款