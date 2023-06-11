Intel稱68億歐元不足在德建廠 要求加增32億歐元被德拒絕

據《金融時報》周日（11日）報導，德國財政部長Christian Lindner拒絕了Intel（INTC）其價值170億歐元（180億美元）的芯片廠提供更高補貼的要求，稱他們無法負擔。

該報援引 Lindner在接受采訪時說：「預算中已經沒有更多的錢了。 "我們現在正試圖整合預算，而不是擴大預算。」

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Intel本應獲得68億歐元的政府資助，用於其在德國的製造廠。然而，據該報報導，由於能源和建築成本的提高，它現在要求獲得大約100億歐元。

Intel去年宣布，它已選擇在德國中部城市馬格德堡建造一個新的芯片製造廠，作為在整個歐洲投資880億美元活動的一部分，其中包括加強在愛爾蘭的工廠，在意大利的包裝和裝配基地，以及在法國建立一個設計和研究機構。

包括台灣的台積電（2330）和美國的Wolfspeed（WOLF），Intel也是正在尋求政府資助在歐洲建廠的幾家芯片製造商之一。

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編輯：張瑋婷