全美銀主盤急增 3州成重災區

美國最新統計數據發現，當地因未能償還按揭而淪為銀主盤的房屋數字全國急劇增加，當中以佛羅里達州﹑加州及德克薩斯州的狀況最嚴重。

辛偉誠拜登簽《大西洋宣言》惟未達成全面貿易協議 【下一頁】

物業數據組織ATTOM表示，美國5月包括違約通知﹑預定拍賣及銀行收回等涉及銀主盤的入稟申請按月增加7%，按年更有14%升幅，達35,196間房屋。

5月開始銀主盤法律程序的房屋達23,245間，按年及表月分別上升5%及4%。案件最多州分為佛州，超過2,900宗，其次為加州逾2,400宗，第3位屬德州的近2,300宗。

ATTOM行政總裁Rob Barber指出，近來全美銀主盤數量上升暗示可能已成趨勢，亦符合組織預期。Barber估計更多物業成為銀主盤，繼續監察趨勢對樓市的潛在影響。

美國銀主盤數量前5名

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事 【下一頁】

雖然數量上升，但美國銀主盤仍較2019年疫情前水平為低。國際評級機構惠譽（Fitch Rating）分析指出，近來增幅屬「正常」，因為疫情期間不少業主受惠於房貸寬限及政府支援。

不過，美國民眾收入水平仍遠比疫情前高位水平低，當地業主仍面臨沉重按揭壓力，無力償還風險依然巨大。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培