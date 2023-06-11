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【人民幣港股】陳茂波：雙櫃台模式將促進離岸人民幣在國際更高效流動

宏觀解讀 15:15 2023/06/11

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港交所 （00388） 本月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」證券交易，財政司司長陳茂波今在網誌指，雙櫃台模式證券交易將促進離岸人民幣在國際市場的更高效流動。他又指，國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加，提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化「互聯互通」機制，將讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展。

陳茂波表示，首批獲納入雙櫃台模式名單的24隻股份，本月19日將可分別以港元或人民幣做交易，兩個櫃台將用同一份股東名冊、同一實物股票，交易的股份亦享受同等權利，而該24隻股份合共佔港股日均成交量約4成，將可為本港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇。他指，未來可採用雙櫃台模式交易的股份數量將分階段增加。政府下一步會推動以人民幣計價的證券納入「南向通」，讓內地投資者可直接用在岸人民幣資金買賣港股，降低資金南下時可能面對的匯兌風險。

探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通渠道

陳茂波稱，香港要不斷提升離岸人民幣業務市場的豐富度和便利度，除了有助人民幣國際化，也符合近年因國際政經格局變化引發的需要。他指，特別是近年地緣政治日趨複雜，美國近月銀行業動盪、政府長期受債務問題困擾，以至肆意凍結甚至沒收其他國家的資產，均損害國際社會對美元的信心。他又說，未來會繼續與業界和內地相關機構探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，提供更多投資和風險管理產品，構建更蓬勃的離岸人民幣生態圈。

相關文章：

【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

編輯：胡學能

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