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【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻開始 加國增逾29億軍援

環球社會熱點 14:45 2023/06/11

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（10日）首次表明，烏軍反攻已開始，反駁俄國總統普京（Vladimir Putin）指烏國反擊已失敗。加拿大同日宣布，向烏克蘭增加5億加拿大元（約29.33億港元）軍事援助。

【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 【下一頁】

澤連斯基首次明言，烏軍反攻及防禦同步展開，但他拒絕談及反攻階段或任何詳情。同時，澤連斯基反駁普京言論，指要俄國感覺自己時間無多，稱烏軍將領士氣高昂。

烏軍近日聲稱，在東部接近巴赫穆得特（Bakhmut）戰區及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）取得進展，並對俄羅斯目標發動長程轟炸。

普京在上周五（9日）受訪時表明，烏軍反攻早已開始，但指烏軍多次進襲均失敗而回，而且損失慘重。俄方多次表明，力拒烏軍反攻。

【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難 【下一頁】

上周六訪問烏克蘭的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與澤連斯基舉行記者會時宣布，增加5億加元軍事援助，再次表明支持烏克蘭成為北約（NATO）成員。

兩國聯合聲明中指出，只要情況允許，加拿大支持烏克蘭盡快加入北約，並指事宜會在7月於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會中商討。

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責任編輯：吳漢培

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