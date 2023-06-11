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Twitter拒絕支付Google雲賬單 據指亦未支付Amazon賬單

環球政經 10:00 2023/06/11

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據Platformer周六（10日）報導，Twitter拒絕支付Google雲賬單（GOOGL），其合同本月即將續約，這可能導致這家社交媒體公司的信任和安全團隊被削弱。

報導稱，在去年馬斯克Elon Musk收購Twitter之前，Twitter與Google簽署了一份多年期合同，內容涉及打擊垃圾郵件和保護賬戶等。

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Platformer的報告沒有詳細說明這兩家公司之間的衝突會如何阻礙Twitter的信任和安全團隊。信息報》稱，至少從3月份開始，Twitter就一直試圖與Google重新談判其合同。

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Platformer稱，Twitter在其服務器上託管一些服務，並在Amazon（AMZN）和Google的雲平台上安置其他服務。

據《the Information》報導，今年3月，Amazon警告Twitter，它將扣留廣告費，因為該公司對Amazon網絡服務的雲計算服務賬單尚未支付。

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編輯：張瑋婷

 

 

 

 

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