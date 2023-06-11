Twitter拒絕支付Google雲賬單 據指亦未支付Amazon賬單

據Platformer周六（10日）報導，Twitter拒絕支付Google雲賬單（GOOGL），其合同本月即將續約，這可能導致這家社交媒體公司的信任和安全團隊被削弱。

報導稱，在去年馬斯克Elon Musk收購Twitter之前，Twitter與Google簽署了一份多年期合同，內容涉及打擊垃圾郵件和保護賬戶等。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

Platformer的報告沒有詳細說明這兩家公司之間的衝突會如何阻礙Twitter的信任和安全團隊。信息報》稱，至少從3月份開始，Twitter就一直試圖與Google重新談判其合同。

【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡【下一頁】

Platformer稱，Twitter在其服務器上託管一些服務，並在Amazon（AMZN）和Google的雲平台上安置其他服務。

據《the Information》報導，今年3月，Amazon警告Twitter，它將扣留廣告費，因為該公司對Amazon網絡服務的雲計算服務賬單尚未支付。

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：張瑋婷