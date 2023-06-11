Netflix宣佈密碼共享打擊措施後 訂閱人數不減反升

研究公司Antenna的數據顯示，雖然Netflix（NFLX）公佈了密碼共享打擊措施，但其每日美國註冊人數在5月23日生效後的頭幾天裡出現了跳升。

為了在飽和的市場和艱難的經濟中尋找新的盈利方式，Netflix採取行動，規範了與朋友和家人分享賬戶密碼的行為，值得留意的是，這與它們先前曾在Twitter上發布「愛是分享密碼 」的態度形成了巨大反差。





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據Netflix估計，有超過1億個家庭將他們的登錄憑證提供給他們家以外的人。根據新的規則，美國用戶可以添加一個家以外的成員，每月需支付8美元的額外費用。

據Antenna報導，它的計算似乎已經得到了回報，因為該公司在5月26日和5月27日都錄得了近10萬個每日註冊人數。Netflix已將其打擊範圍擴大到其他100多個國家。

Antenna 關注Netflix的4年半時間裡，在規則生效後看到了其四個最大的美國用戶獲取日。

據Antenna稱，最近的峰值也超過了2020年3月和4月美國疫情最初封城期間的水平，Antenna的數據來源是第三方數據收集器，這些數據收集器追踪有權限的在線購買收據、信用卡、借記卡和銀行數據細節。

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編輯：張瑋婷