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歐元區經濟今年第一季陷入技術性衰退 多個國家GDP出現季度性下降

環球政經 09:00 2023/06/11

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統計機構歐盟統計局上周四（8日）的數據顯示，歐元區經濟在2023年前三個月陷入技術性衰退，因為有跡象表明央行加息將壓制該地區的未來增長前景。

與2022年最後一個季度相比，歐元區20國第一季度的國內生產總值(GDP)下降了0.1%，該季度的GDP也從之前的零下滑了0.1%。連續兩個季度的萎縮通常被描述為技術性衰退。

牛津經濟的分析師稱「國內需求的情況並不樂觀」，並補充說第一季度的公共支出出現了有史以來最大的收縮，除了2020年第一波疫情封城期間。

分析師說：「展望未來，盡管能源批發價格下降，但增長仍將疲軟，因為貨幣政策緊縮削弱了投資，而且仍然存在的通脹壓力製約了消費。」

《路透社》調查的經濟學家預計，今年剩下的三個季度中，每個季度的增長率將反彈0.2%，盡管幅度不大，並認為歐洲央行將在6月和7月的會議上進一步加息25個基點，以努力應對頑固的通貨膨脹。

這將使歐洲央行的存款利率升至3.75%，這是自去年7月歐洲央行將利率從負值區域提升以來前所未有的425個基點的收緊。

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歐盟統計局表示，歐元區第一季度GDP同比增長1.0%，低於5月16日公佈的1.3%的快速增長預期。接受路透社調查的經濟學家曾預測全年增長1.2%，本季度增長為零。

修訂的主要原因是德國統計局的第二次估計顯示，這個歐元區最大的經濟體在2023年初處於衰退狀態。

愛爾蘭的經濟收縮從初步估計的2.7%擴大到4.6%，盡管這一負面因素是由於大型跨國公司對當地增長的影響。

除德國和愛爾蘭外，希臘、立陶宛、馬耳他和荷蘭的國內生產總值也出現了季度性下降。

歐盟統計局表示，家庭支出從季度GDP中剝離0.1個百分點，公共支出剝離0.3個百分點，庫存變化剝離0.4個百分點。固定資本形成總額增加了0.1個點，由於進口下降，淨貿易進一步增加了0.7個點。

相反，就業增長在2023年年初加速，從2022年第四季度的0.3%上升到第一季度的0.6%，與先前的估計一致。這比去年同期增長了1.6%。

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編輯：沈春生

 

 

 

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