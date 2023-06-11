【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡

香港捲起了橡皮鴨熱潮，除了在維港能一睹其全貌外，也能在各個地鐵站看到它的身影。如果感覺還是意猶不盡的話，還可以去大嶼山天壇大佛——橡皮鴨驚喜閃現！近五千隻橡皮鴨日前現身大嶼山天壇大佛，在大佛前的長長石階排隊列陣與大佛合照，場面十分壯觀！

是次橡皮鴨快閃天壇大佛活動由昂坪 360 義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共 40 多位 義工共同完成，傳遞橡皮鴨友愛大同的正面訊息予社會各界。義工們合力將近五千隻橡皮 鴨排列在全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛下的 268 級石階，與大佛合照。

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近五千隻昂坪 360 獨有的橡皮鴨將登陸昂坪市集，準備參與 6 月 13 日至 9 月 3 日舉辦的 《橡皮鴨二重暢》遊昂坪 360 活動，與公眾見面。賓客更可於 6 月 12 日起，於昂坪市集 「香港有愛」商店以優惠價港幣 50 元，購買首批一千隻昂坪 360 獨家發售的橡皮鴨，收 益將全數捐予鄰舍輔導會，為基層家庭送上關愛。 值得留意的是，數量有量，每人只能買一隻，售完即止！記得抓緊機會去買！

《橡皮鴨二重暢》遊昂坪 360 活動結束後，昂坪 360 會 檢查所有曾經展出的橡皮鴨，並為狀態良好的橡皮鴨清 潔，再安排轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用 途。更多有關《橡皮鴨二重暢》遊昂坪 360 的活動詳情， 請密切留意官方公告。

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編輯：張瑋婷