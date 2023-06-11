【AI創新】Red Hat迎新一輪AI流潮　助企業工作流程自動化

▲ Red Hat大中華區渠道總監張君俠 (左起）、Red Hat香港及台灣區域方案工程高級經理羅國柱 、Red Hat香港、台灣及澳門區域總經理文志鋒均指出，在解決方案中加入AI創新。右起為ASL解決方案部副總裁麥健威、ASL首席技術官及高級副總裁施浩生。（張寶燕攝）

近日ChatGPT AI狂潮來襲，再度掀起全球的AI創新浪潮。為協助企業迎接後疫情時代的新一輪數碼轉部署，開源解決方案供應商Red Hat香港、台灣及澳門區域總經理文志鋒、Red Hat香港及台灣區域方案工程高級經理羅國柱、Red Hat大中華區渠道總監張君俠均指出，在解決方案中加入AI創新，也將為大勢所趨。

他們表示，Red Hat早前於美國波士頓年度全球峰會Red Hat Summit公佈的多項新應用之中，亦有將現時大行其道的生成式人工智能（Generative AI）應用於企業層面，推出Ansible Lightspeed with IBM Watson Code Assistant，協助企業利用AI技術自動地建立或編輯 Ansible Automation，大幅提升企業的生產力並降低成本；另有「OpenShift AI」平台，協助客戶開發及部署模組，並與其他智能程式進行整合。

為了協助企業應對愈趨嚴峻的軟件供應鏈攻擊，羅國柱指，峰會還有公佈推出Trusted Software Supply Chain解決方案。他補充：「解決方案更可以由build code步驟開始看到哪些open source module有漏洞」，透明度極高。

而且，「Red Hat Trusted Content」會針對企業開源軟件的已知漏洞和安全風險提供實時資訊，並建議如何將風險減至最低，協助企業節省不必要的額外成本，同時在不影響安全性的前提下繼續進行數碼轉型。該服務將在未來數周內開放供Red Hat用戶預覽。

Red Hat香港市場 維持按年錄雙位數增長

近年在雲端運算領域暴露的安全問題層出不窮，如雲端服務中斷、敏感資料洩露、雲端基礎架構漏洞等。文志鋒坦言，另加上在當前政治環境之下，可能不少企業客戶會擔心供應商的資金背景影響數據安全，因此留意到不少客戶因為這些因素，「更傾向考慮透明度高、缺點與漏洞皆可讓開發者社群的共同開發與修正的Open source software（開源軟件）方案。」同時避免版權軟件過時或消失等問題。

受惠於Open source software（開源軟件）技術趨勢，文志鋒透露，Red Hat本港市場在近年來的業務均維持按年錄得雙位數增長。

合作10年夥伴 方案續加入自家開發產品

日前Red Hat在本港亦有舉辦「Partner Day」活動，匯聚Red Hat在香港的多名合作夥伴，包括在香港及亞洲擁有業務的IT解決方案供應商ASL，共同分享多年來在香港推動創新及數碼轉型的成果。

據ASL首席技術官及高級副總裁施浩生表示，ASL與Red Hat合作已超過十年，該企未來將進一步把Red Hat的開源及自動化解決方案融入其自家開發產品及即服務，助提供更全面的一站式IT服務，協助客戶數碼轉型。

記者：張寶燕

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