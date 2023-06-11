▲ 【美國加息】美國本輪加息已完結？ 周二公布CPI、周四公布議息結果

美國聯儲局將於6月13日（周二）公布5月CPI通脹數據，數據將直接影響儲局在6月13至14日的議息，議息結果於香港時間凌晨2時公布，儲局主席鮑威爾將於2時30分舉行記者會。市場預期美國5月CPI按月由0.4%放緩至0.2%，敞未來一年維持0.2%速度，大致將符合儲局2%通脹目標水平；不過，不計食品及能源價格的核心CPI通脹，市場預期按月仍維持0.4%增速，即距離儲局目標仍遠，問題主要是來自居住價格高企，另外是二手車價格、酒類及飲品、交通運輸價格高企等。

以過去1年的年度化計算，市場預期5月CPI按年由4.9%放緩至4.1%，核心CPI按年由5.4%放緩至5.2%。

服務業價格佔CPI比重逾58%

簡單來說，美國CPI之中，食品價格約佔13.5%，能源價格約佔6.9%，貨品價格約佔21.3%，而服務業價格佔58.3%，比重最高，當中以住房價格佔34.6%，醫療保健佔6.5%，交通服務佔5.9%。更詳細資料在美國勞工統計局網站顯示。

彭博於6月2至7日向46位經濟學家進行調查，大多數認為聯儲局在持續15個月加息、並加至現時的5至5.25厘後，今次議息會按「暫停掣」，並預期維持利率不變直至年底。但仍有約1/3受訪者預期7月會加息0.25厘。

野村：聯儲局6月出現「鷹式暫停」

野村證券經濟學家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示，預計儲局6月會議會出現「鷹式暫停」，因會在點陣圖裏發出繼續加息的訊號，因為通脹壓力緩解、勞動力放緩以及貸款減少帶來的不利因素，5月份可能是本輪周期最後一次加息。

不過經濟學家們表示，迄今為止的數據已經超出預期，儲局官員或上調經濟預測，可能將增長預期從3月的0.4%上調至0.6%，並將年底失業率預期從3月時的4.5%下調至4.2%。

預計2024年第一季減息

Nationwide Life Insurance首席經濟學家Kathy Bostjancic表示，面對強於預期的數據，聯邦公開市場委員會的主要官員已經表示，他們傾向於6月跳過加息，但並不排除7月加息的可能，聯儲局的指引頗為混亂，讓市場感到困惑。

即使利率見頂，幾乎所有經濟學家都認為儲局將繼續縮減資產負債表，三分之二受訪者認為，即使儲局開始減息，仍將繼續減持資產，預計2024年第一季減息。

63%經濟學家預計未來12個月經濟可能下滑，其餘大多數人認為經濟將硬着陸，出現一段時期的萎縮或零增長。在預測經濟衰退的機構中，絕大多數預計衰退會從第三或第四季度開始。

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記者：譚志偉