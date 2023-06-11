  • 27°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 08:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI新知】Zoom嶄新會議功能 AI即時生成會議紀錄

環球政經 08:00 2023/06/11

分享：

分享：

Zoom日前推出兩個關於Zoom IQ AI助手的主要功能：Meeting summary 及 Team Chat compose，並且以「精選方案」（Select Plan）的形式向使用者提供免費試用。不過，目前也只有這兩個功能可以「在限定時間內」免費試用給Zoom One，以及Enterpridse Named Host、Zoom Meetings Enterprise 等其他套裝方案的訂戶。至於過了免費試用期後兩功能的確切價格為何的問題，Zoom預計會在未來幾個月公布細節。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

Zoom IQ 的 Meeting summary 主要作用是自動生成會議摘要，並在會議結束後透過Team Chat或電子郵件，將會議摘要分寄給與會者、上層主管，或其他無法參加會議的團隊成員。該功能可以協助與會成員或無法與會的同事隨時檢視並掌握會議中的重大決議或待辦/追蹤事項。

至於Team Chat compose則支援方便的生成式AI撰寫功能，它能根據團隊聊天室某特定主題的前後脈絡整理出訊息。此外，還可以在發送訊息之前改變訊息語氣和長度。

Zoom 計劃透過與 OpenAI 和 Anthopic（Google投資的新創公司）的合作，會盡推出其他AI功能，例如使用AI編寫出基於以往會議、電話和電子郵件內容的電子郵件功能，抑或只需點擊按鈕便能在Zoom Team Chat中總結主題的功能。Zoom同時也在研究其他功能，包括會議遲到的使用者，如何在不影響他人的情況下，使用AI獲得會議摘要，以便快速銜接接下來會議的進行；在腦力激盪會議期間，自動將大家丟出的想法加以分類等功能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能
2023/03/28
【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能
【醫療科技】Zoom：數碼服務減病人開支負擔　應對醫護人手不足問題
2023/04/20
【醫療科技】Zoom：數碼服務減病人開支負擔　應對醫護人手不足問題

你可能感興趣

【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能
16:00 2023/03/28
【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能
【醫療科技】Zoom：數碼服務減病人開支負擔　應對醫護人手不足問題
13:30 2023/04/20
【醫療科技】Zoom：數碼服務減病人開支負擔　應對醫護人手不足問題

知多啲

OpenAI CEO：暫未訓練GPT-5 更積極應對外界擔憂
OpenAI CEO：暫未訓練GPT-5 更積極應對外界擔憂
人工智能 Zoom
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
有盈退休：投資／投注致富是場夢
有盈退休：投資／投注致富是場夢
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款