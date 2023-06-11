【AI新知】Zoom嶄新會議功能 AI即時生成會議紀錄

Zoom日前推出兩個關於Zoom IQ AI助手的主要功能：Meeting summary 及 Team Chat compose，並且以「精選方案」（Select Plan）的形式向使用者提供免費試用。不過，目前也只有這兩個功能可以「在限定時間內」免費試用給Zoom One，以及Enterpridse Named Host、Zoom Meetings Enterprise 等其他套裝方案的訂戶。至於過了免費試用期後兩功能的確切價格為何的問題，Zoom預計會在未來幾個月公布細節。

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Zoom IQ 的 Meeting summary 主要作用是自動生成會議摘要，並在會議結束後透過Team Chat或電子郵件，將會議摘要分寄給與會者、上層主管，或其他無法參加會議的團隊成員。該功能可以協助與會成員或無法與會的同事隨時檢視並掌握會議中的重大決議或待辦/追蹤事項。

至於Team Chat compose則支援方便的生成式AI撰寫功能，它能根據團隊聊天室某特定主題的前後脈絡整理出訊息。此外，還可以在發送訊息之前改變訊息語氣和長度。

Zoom 計劃透過與 OpenAI 和 Anthopic（Google投資的新創公司）的合作，會盡推出其他AI功能，例如使用AI編寫出基於以往會議、電話和電子郵件內容的電子郵件功能，抑或只需點擊按鈕便能在Zoom Team Chat中總結主題的功能。Zoom同時也在研究其他功能，包括會議遲到的使用者，如何在不影響他人的情況下，使用AI獲得會議摘要，以便快速銜接接下來會議的進行；在腦力激盪會議期間，自動將大家丟出的想法加以分類等功能。

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編輯：沈春生