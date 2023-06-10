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【電費檢討】環境局：若能源價格急升　兩電或要分擔額外燃料費

股市 18:42 2023/06/10

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【電費檢討】環境局：若能源價格急升　兩電或要分擔額外燃料費

政府計劃與中電 （00002） 旗下中華電力及港燈 （02638） 兩家電力公司就2033年到期的《管制計劃協議》進行中期檢討，環境及生態局局長謝展寰表示，將於7月與兩電進行討論，同時已向兩電表明，重要議題包括檢討現時的賞罰制度。

謝展寰指，現時《管制計劃協議》下，兩電的准許回報率最高為8%，這在一般情況下屬合理回報，但當面對國際能源危機時，兩電作為公共事業，需要負擔社會責任，不應由市民承擔所有額外的燃料費成本，初期構思要求兩電在能源價格短期飈升時，負擔部分成本。

兩電長遠要研究如何降低發電成本

長遠來看，他指，兩電需要研究如何降低發電成本，包括透過區域合作，在內地尋求可靠、清潔、低碳、價格合理的電力供應給香港。

中電回應指，《管制計劃協議》過去多年對提供優質電力供應扮演重要角色，不僅讓中電在供電安全可靠及環保表現方面，達致世界級水平，也可讓市民可以以合理的價格，享有安全、可靠及環保的電力供應。中電指，明白社會的關注，會按協議內的安排以積極態度與政府商討。

另外，在目前安排下，若兩電在停電後在指定時間內恢復供電可獲獎金。謝展寰指，若因人為錯誤導致停電，修理好就可獲獎金並不合理，已向兩電預告將嚴正討論有關事宜。

相關文章：【長和系】老臣子周胡慕芳辭任長建替任董事　尹志田辭任電能執董及港燈CEO、鄭祖瀛接任

相關文章：【中電】 今年首季本港售電量升2.6% 中電派第一期中期息63仙

編輯：陳韻妍

港股 港燈－SS（02638） 中電控股（00002） 可持續發展 環境及生態局 謝展寰 能源危機 電力 電費 中電
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