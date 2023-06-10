【中國AI】智商超越ChatGPT 3.5 百度文心一言國內排名第一

近日，新華社研究院中國企業發展研究中心對主流大模型產品進行了體驗評測，發布了《人工智能大模型體驗報告》。 該報告顯示，百度文心一言總得分位居國內第一，並在基礎能力、智商、情商、工作提效等維度均獲國內第一。在智商測試部分，百度文心一言意外超過ChatGPT3.5，表現突出，位居排名第二，僅次於GPT4。

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在綜合指數評價方面，本次評測選取4大維度（基礎能力、智商測試、情商測試、工作提效能力）、36個子能力，共300個問題，對目前主流大模型產品進行測試。

同時，研究院還邀請相關專家組成評測團隊深入分析各個產品的語義理解、知識儲備、邏輯能力等，最終得出各廠商的大模型綜合指數評價。

綜合評測結果顯示：ChatGPT系列模型各項指標表現優異，Chat-GPT4.0版本各項能力在3.5版本的基礎上均有一定程度提升。

由百度開發的人工智能大模型文心一言是目前國內自主研發的大模型中具有優勢的產品。其餘大模型產品也在基礎能力方面表現優良，但面對較複雜的工作內容或情商環境仍有不同程度的進步空間。

針對各維度能力測評，該報告還給出了相應的案例展示和分析。

在基礎能力部分，百度文心一言表現最為搶眼，訊飛星火、阿里巴巴通義千問、智譜ChatGLM表現優良；商湯商量、Vicuna-13B表現尚佳。

在智商測試部分，百度文心一言在該環節意外超過ChatGPT3.5，表現突出，阿里巴巴通義千問分數接近GPT3.5，商湯商量、訊飛星火、智譜ChatGLM表現尚佳；Vicuna-13B表現有待改進。

在情商測試部分，百度文心一言表現最佳；阿里巴巴通義千問與訊飛星火表現優良；商湯商量、智譜ChatGLM表現尚可；Vicuna-13B表現一般。

在工作提效部分，百度文心一言與智譜ChatGLM最佳，訊飛星火次之；阿里巴巴通義千問及Vicuna-13B表現尚可；商湯商量表現一般。

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研究發現，人工智能與各行業的深度融合是促進產業升級和轉型的重要方式之一，「大模型+行業」的發展應用尤為重要。目前大模型在金融、工業、醫療等領域已經取得了顯著的成果，如何為行業領域提供更為精準、更為高效的解決方案，成為大模型廠商未來彎道超車的機會。

報告指出，隨着人工智能的地位和作用愈來愈重要，政府、企業和社會需要共同努力，各大廠商應投入更多資源，頭部企業可以持續發力自研大模型，而專注於解決方案的行業廠商可以考慮通過深耕行業來彰顯特色。

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編輯：沈春生