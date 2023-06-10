北韓自殺率飇 金正恩斥背叛社會主義下令防範

南韓情報部門指，北韓自殺率大升40%，據報引起北韓領袖金正恩關注，他認為自殺是背叛社會主義行為，下令官員設法防範。

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據南韓國家情報院預計，北韓的自殺率較去年上升約40%。金正因據報曾稱自殺是背叛社會主義行為，下令地區官員防範。更有報道稱，若官員未能阻止區內民眾自殺，需要負責。

據報單單是在咸鏡北道的清津市和鏡城郡，今年以來就有35宗自殺個案，大部分涉舉家集體輕生。過去一年，北韓飢荒死亡數字增兩倍。

報道引述官員指，雖然收到來自高層的防止自殺命令，惟官員都束手無策，因為大部分個案的原因，與極度貧困及飢餓有關，難以有效地解決。

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求助網站及熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

責任編輯：林建忠

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