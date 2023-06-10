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【領展823】領展否認出售內地7個物業項目　全數於2015年至2021年間收購

股市 16:00 2023/06/10

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【領展823】領展否認出售內地7個物業項目　全數於2015年至2021年間收購

內地媒體報道，指領展 （00823） 有意出售其在內地的7個物業項目，包括6個零售物業項目和1個辦公樓物業項目。領展發言人澄清，有關報道並無根據，領展現在亦沒有任何企業行動按《上市規則》、《房地產投資信託基金守則》及其他規例的監管要求而須予公布。

領展發言人強調，領展是房地產的長期投資者及管理人，一向致力以不同方式提升基金單位持有人的價值，若有須予披露的信息，定當會按照相關條例及監管要求，盡快向市場公布。

7個項目收購總價約283.23億元人民幣

現時領展在內地的7個物業項目，分別於2015年至2021年收購，當中領展購物廣場·中關村及領展購物廣場·京通位於北京；領展企業廣場及持股50%的七寶萬科廣場位於上海；領展購物廣場·廣州與廣州天河領展廣場則位於廣州；領展中心城位於深圳。

內地7個物業項目的收購總價約283.23億元人民幣，其中收購價格最貴為上海領展企業廣場，約66.26億元人民幣。

領展：正觀察內地項目於疫後的經營情況

領展首席財務總監黃國祥上月在業績發布會上指，現時正觀察內地項目於疫後的經營情況，內地商場人流已大幅改善，無論是食肆或消閒娛樂業務的銷售額均大幅增長，當租戶租約到期時，便會開始調整項目的租戶組合，以提高回報。

相關文章：【大行報告│823】券商料領展供股攤薄效應已大致反映　2025年起派息有望回復中至高單位數增長（附目標價）

相關文章：【領展823業績】王國龍：本港零售市道復甦進度較預期緩慢、未返疫情前　利率料停在高位故併購更嚴謹

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 內地物業 領展 商場 廣州 北京 上海
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