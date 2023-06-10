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【電動車市場】Tesla一統江湖 成為北美充電樁標準

環球政經 17:00 2023/06/10

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在電動車各地有不同標準，目前國際上的主要4個充電樁標準，分別是：中國國標GB/T、CCS1美標（combo/Type 1）、CCS2歐標（combo/Type 2）、日本標準CHAdeMO。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

CCS全寫為Combined Charging System，為歐美通行的公共插頭標準。在2022年的一項研究中，加州大學伯克利分校的研究人員檢查了舊金山灣區的675個CCS快速充電樁，發現其中近四分之一無法使用。

數據及分析服務提供商JD Power在2022年8月的一項研究發現，美國其他地區的CCS充電樁也出現類似問題，它還發現特斯拉（Tesla）的充電網絡更加可靠，特斯拉採用的是NACS插頭比CCS更小也更輕，對於年長或行動不便的司機來說更加友好，而NACS通過適配器可用CCS充電，但其他品牌電動汽車，包括福特和通用，並不能使用NACS充電，而通用汽車在2021年表示，計劃斥資7.5 億美元改善美國和加拿大的電動汽車充電基礎設施。

時至2022年11月，特斯拉開放了NACS標準，發布了技術規範並邀請充電網絡運營商和其他汽車製造商使用其插頭設計。對於其他電動汽車製造商而言，一條捷徑出現。它們可以使用特斯拉的技術，避免自己投入大量資金。至於特斯拉方面，藉着開放充電樁插頭設計，既可從福特和通用電動汽車車主那裏獲得額外收入，又可讓其充電網絡將以更充分利用，一舉二得。

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得到通用、福特兩大車業巨頭，加入特斯拉充電網絡，為統一、開放的美國電動汽車充電標準鋪平了道路。雖然實現標準統一長路漫漫，但至少電動汽車車主們可以不用那麼擔心充電問題了。特斯拉決定公開NACS標準，意味着競爭對手的充電網絡運營商，也可以自由採用帶有NACS插頭的充電器，而且鑑於其優點，他們幾乎肯定會這樣做。

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編輯：沈春生

 

 

 

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