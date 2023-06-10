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【旅遊經濟】中國恢復外遊 旅遊復常帶旺泰國

環球政經 16:00 2023/06/10

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泰國旅遊業迅速回溫，政府預估今年觀光收入可達到疫情前的八成。根據泰國旅遊部門公佈的最新數據，2023年1月至5月15日，入境泰國的國際遊客數量達到947萬人次，旅遊收入達3,910億泰銖（約880億港元），其中入境泰國的中國遊客約100萬人次。泰國國家旅遊局亞洲及南太平洋區市場副局長塔涅·沛素旺（Thanes Petsuwan）表示：「中國遊客為泰國旅遊業復甦注入動力。泰國將採取更多措施為遊客提供更優質和可持續的服務體驗。」

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

泰國是中國遊客最喜愛的海外旅遊目的地之一。鑑於中國出境游需求呈快速增長態勢，各大航空公司計劃增加中泰間的航綫和航班。 6月1日起，中國飛赴泰國航班預計將增加到每週約430班。泰中旅遊協會預計，隨着航班增加，以及暑假、中秋節、國慶節等假期陸續到來，今年赴泰國旅遊的中國遊客數量將恢復到疫情前的六成。泰國國家旅遊局預計，2023年將有530萬至700萬人次中國遊客赴泰旅遊。

2023年第一季度，泰國遊客前5大來源國包括中國、馬來西亞、俄羅斯、韓國和印度。當局則指出，2023年1月至5月18日，已接待了百萬名中國遊客，預期今年中國遊客人數將達500萬，消費達4,460億泰銖（約1,010億港元）。2022年，僅27萬中國客來泰，此一數字在疫情前的2019年則是1,100萬，佔泰國外國遊客數的28%。

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觀光復甦帶動經濟成長，泰國國家經濟與社會發展委員會（National Economic and Social Development Council）預測，2023年泰國GDP將成長2.7%至3.7%，觀光帶動餐飲及服務業受益。泰國聯昌銀行首席經濟學家Amonthep Chawl則說，下半年預計有更多中國客前來，連鎖經濟型酒店、醫療旅遊、公寓市場和外國人直接投資等四領域將受益。

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編輯：沈春生

 

 

 

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