【就業歧視】超重要停飛？ 海航要求空姐控體形體重

中國海南航空早前就發出內部通知《關於專業化形象的篩查和管控提示》，對該公司乘務員體形體重制定具體的管控標準。對超重人員，公司將進行分類管控。其中，超重10%的女乘務員（俗稱空姐），公司要求立即停飛減重，乘務員所在的乘務中隊將協助組員制定減重計劃。此事引發網上爭議。更有法律界人士認為，海航的規定增加了員工的勞動義務，涉嫌違法。

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據悉，這是中國第一次有航空公司提出相關要求，有航空界人士指出，這可能構成違反勞動法，有必要研究限制女性的體重、並施加額外的勞動義務（例如減肥）是否合法，「純粹出於審美原因剝奪超重空姐的工作權利，明顯的就業歧視」，又指現代女性多有運動習慣，肌肉量或令體重超出苛刻數值，並質疑「超重停飛的規定難道是在追求弱不禁風的林黛玉式美學」。

四川方策律師事務所律師郭剛指，雖然企業有自主決策權，但不代表可以任意指定規章，內容必須要合法合理，在沒有任何法律依據的情況下，對員工的體重進行限制，極端情況下甚至要停止工作，是違法行為。

海南航空於5月24日發布的招聘公告顯示，在身高要求之外，確實對體重有所限制。據招聘公告，女性乘務員的體重標準為：【身高（cm）-110】*90%～【身高（cm）-110】；男性乘務員的體重標準為【身高（cm）-105】*90%～【身高（cm）-105】。按此標準計算，170cm身高的女性乘務員體重範圍為54kg至60kg。

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其實，用不著限體重，只須在空姐制服有嚴格規定就可以減少爭議。因為制服很大程度上限制了體形。當空姐穿不上標準制服，或穿了走樣，便可以用衣冠不整作為禁飛的理由。

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編輯：沈春生