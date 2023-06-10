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【銀行開足7日】創興上水分行6月11日至7月2日期間　星期日下午2時至5時營業

Hot Talk 14:00 2023/06/10

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【銀行開足7日】創興上水分行6月11日至7月2日期間　星期日下午2時至5時營業

中港開關後，周日營業的銀行數目不斷增加，創興銀行上水分行（上水新豐路71號3樓）亦將於6月11日至7月2日期間推出特別營業安排。創興銀行上水分行於上述時間的星期日下午2時至5時，會為已預約的準客戶（包括跨境來港客戶），現場辦理開立「悦秀理財」賬戶、投資賬戶及提供人壽保險銷售服務。

創興銀行指，準客戶須先行透過創興銀行網站或致電 （852） 3768 6816辦理預約開戶。 現有客戶於上述特別營業安排期間，成功推薦全新客戶開立創興銀行儲蓄賬戶及／或往來賬戶，可獲10元「額外推薦獎賞」。 「悅秀理財」財富管理服務為於銀行維持總資產結存達100萬元或以上的客戶提供全面的理財配套。

相關文章：【銀行開足7日】東亞3家分行試行7天營業　周六日下午不設現金交易服務

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐研遙距開戶便利內地客　分行試行7日營業會否變為長期安排？

編輯：陳韻妍

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