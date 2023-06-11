特朗普被控37項罪名 誓言定罪不退選 批訴訟邪惡（第二版）

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉不當處理機密文件的案件，美國司法部公布起訴書，他被控37項罪名，成首名被刑事起訴的美國前總統。特朗普嚴正批評起訴「荒謬」，直斥是史上最令人震驚的濫權行動，並揚言即使被定罪亦不會退出選舉。

（第二版更新特朗普回應）

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司法部周五公布49頁的起訴書，37項罪名包括刻意保留國防資料罪、串謀妨礙司法公正及作虛假陳述等。特朗普被指在離開白宮時，取走300多份機密文件回他在佛州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）。

特朗普上周六（10日）在北卡羅萊納州及佐治亞州出席競選活動時，首次回應被起訴。他指案件為美國史上最嚴重的一次濫權行動，形容今次「邪惡」檢控，更批評拜登（Joe Biden）政府歪曲正義。

特朗普指控現任政府對他持續發起「獵巫」行動，嘗試破壞美國人民意願，直言政府不是追擊自己而是美國民眾。

同日，特朗普受訪時表明，即使最終被定罪亦絕對不會退出選舉。美國法律上無明文禁止，任何在囚或被定罪人士角逐總統，理論上特朗普可以繼續參選。

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起訴書指，特朗普取走的機密文件內容包括：美國核計劃、美國及外國的防衛及武器資料、美國及盟友面對軍事攻擊的潛在弱點、一旦受外國襲擊的反制方案等。

起訴書指，海湖莊園不是獲授權存放這些文件的地方。相關照片顯示，部分文件放在海湖莊園內接待客人的宴會廳，也曾放在浴室、辦公室及特朗普的睡房。

特朗普並兩度在未有授權下，向他人展示文件，包括一名作家，及兩名職員。

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責任編輯：林建忠