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【MSFT】微軟據報將部分頂尖AI研究員從中國遷至加拿大　避免中資科企挖角

股市 13:02 2023/06/10

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【MSFT】微軟據報將部分頂尖AI研究員從中國遷至加拿大　避免中資科企挖角

外電引述消息報道，微軟（美：MSFT）計劃將部分頂尖的人工智能（AI）研究員從中國遷移至加拿大溫哥華，涉及20至40名員工，位於北京的微軟亞洲研究院（MSRA）正在為相關員工申請簽證，這或會破壞亞洲科技人工的培訓。

避免出現ChatGPT國內版

消息指，微軟的遷移人才計劃命名為「溫哥華計劃」，集團擬於加拿大建造一個新的研究院，故此招攬來自世界各地的專家，亦有消息稱微軟此舉是因應中美關係緊張的防禦性舉措，避免本土科技公司招攬AI研究員，創作出像OpenAI研發的ChatGPT國內版。

兩名MSRA研究員表示，他們近日接到中資科技公司提供的職位，但已作出拒絕，並正申請赴加拿大的簽證。研究員指，雖然微軟與中國有緊密聯繫，但將最優秀的研究員留在中國，特別是從事機器學習的研究員，總是存在被中資企業挖走或員工被當局騷擾的風險，集團內部曾就此作出討論。

微軟：溫哥華實驗室將在架構上與MSRA保持一致

微軟回應稱，集團正於溫哥華建立一個新實驗室，該實驗室將在架構上與MSRA保持一致，旨在更好地與溫哥華的工程團隊合作，而且將配置包括來自中國等全球的員工。

報告指，微軟在中國聘請約9000名員工，逾八成為軟件工程師或從事研究及發展的人員，若中美關係進一步緊張，或會對微軟造成問題，故此部分優秀的工程師未來或會遷離中國。

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編輯：陳韻妍

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 科技戰 中美關係 人工智能 加拿大 溫哥華 機器學習 軟件
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