【AI新知】 作出版權保證 Adobe推出生成式AI訂閱服務

在快速發展的人工智能圖像領域，Adobe試圖通過提供不會抄襲或創造攻擊性圖像的產品，將自己定位為負責任的行業公民。Adobe表示，其Firefly系列工具大部分是在自己的內容庫中訓練出來的，是「市場上唯一在商業上安全的生成人工智能產品」。Adobe正計劃推出嶄新人工智能（AI）訂閱服務，包括針對版權侵權索賠的法律保證。

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Firefly是Adobe旗下的創意生成式AI引擎，專注於圖像生成和文本效果，旨在幫助創意專業人士和藝術家生成圖像和藝術文字。

目前Firefly只能在Adobe的網站上使用，但公司計劃將其集成到其軟件中，從其Photoshop圖像編輯軟件、Illustrator 設計軟件和Adobe Express快速視頻製作軟件開始。該公司尚未透露新工具的定價。

Adobe高級副總裁Ashley Still表示，企業客戶將在全公司範圍內使用所謂的生成式人工智能工具——即可以在Adobe產品中生成文本或圖片等內容的工具——將被收取固定費率的訂閱費用。

據悉，該訂閱服務的一個關鍵功能是將刪除生成的圖像中的水印，如果客戶被起訴侵權，Adobe將支付賠償金並在法庭上提供幫助。 Adobe為其數字圖像庫Adobe Stock提供了類似的服務。

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Adobe高級副總裁Amit Ahuja表示，Adobe還將Firefly圖像生成功能整合到營銷和分析軟件中。他表示，文本生成人工智能，比如寫廣告語言或總結對話，將利用其他公司建立的大型語言模型。

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編輯：沈春生