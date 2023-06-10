【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場

TEMU號稱美版拼多多，主打中國製造的超低價產品。自2022年9月在美國上綫以來，人氣一路飆升。不到4個月，它的下載量已突破千萬，從11月1日至12月14日期間，更躍居美國App下載量榜首。

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TEMU之所以在美國還能維持超低價，主因是拼多多過去7年來，在中國建立起供應鏈，因此，TEMU可以跳過中間商，直接向數千家製造商與品牌採購產品，銷往美國；也因為從中國直送，省下了在美國建造倉儲網絡的巨大成本。

除了低價，它複製母公司的商業模式，慷慨提供大手筆補貼，深得海外消費者歡心。例如，無低消限制免運費、90天免費退貨、30％折扣，以及鼓勵用戶在社群平台分享TEMU拿優惠券，或是與陌生人組團、玩遊戲拿折扣。

其實，TEMU的經營之道又怎樣如此簡單！TEMU自開局即將重心放在第三方賣家上，但獨特的供貨模式使得賣家喪失定價權，成為平台供應商。盡管對標亞馬遜，TEMU將運營權牢牢握在手中，平台更像類自營模式。

面對商家和用戶，TEMU始終維持「既要又要」的想法——對商家要求質量、壓低供貨價格，給買家以低價和優惠物流政策。偏向用戶的天平加速失衡，TEMU最近幾個月的一系列操作讓商家叫苦連天。平台在商家側的規則總是改變，且由商家承擔損失。

首先是供應商之間的競價。 TEMU的供應商可以開設多個店鋪，銷售不同類目的商品。同款商品難免出現，TEMU自然不希望不同店舖裏出現過多同款商品，更重要的是將供貨價進一步壓低，篩選更符合條件的供應商。

基於此，TEMU要求部分供應商「競價上架」，每周進行一次，同款中價低者勝出，被通知競價但不參與競價、競價失敗的商品會被限製備貨和上新。

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TEMU與供應商處於不平等關係中。把這種矛盾具象化，比較突出的有：供應商太多，買手對接不過來，常常不回覆信息；質檢不通過會被退貨，但有人發現不同倉庫的質檢標準不同，質檢人員資質成疑；退貨物流採用順豐到付，最誇張時運費可能比貨品價值還高……

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編輯：沈春生