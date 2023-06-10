  • 29°C
香港時間 : 2023610日 (週六) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場

環球政經 12:00 2023/06/10

分享：

分享：

TEMU號稱美版拼多多，主打中國製造的超低價產品。自2022年9月在美國上綫以來，人氣一路飆升。不到4個月，它的下載量已突破千萬，從11月1日至12月14日期間，更躍居美國App下載量榜首。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

TEMU之所以在美國還能維持超低價，主因是拼多多過去7年來，在中國建立起供應鏈，因此，TEMU可以跳過中間商，直接向數千家製造商與品牌採購產品，銷往美國；也因為從中國直送，省下了在美國建造倉儲網絡的巨大成本。

除了低價，它複製母公司的商業模式，慷慨提供大手筆補貼，深得海外消費者歡心。例如，無低消限制免運費、90天免費退貨、30％折扣，以及鼓勵用戶在社群平台分享TEMU拿優惠券，或是與陌生人組團、玩遊戲拿折扣。

其實，TEMU的經營之道又怎樣如此簡單！TEMU自開局即將重心放在第三方賣家上，但獨特的供貨模式使得賣家喪失定價權，成為平台供應商。盡管對標亞馬遜，TEMU將運營權牢牢握在手中，平台更像類自營模式。

面對商家和用戶，TEMU始終維持「既要又要」的想法——對商家要求質量、壓低供貨價格，給買家以低價和優惠物流政策。偏向用戶的天平加速失衡，TEMU最近幾個月的一系列操作讓商家叫苦連天。平台在商家側的規則總是改變，且由商家承擔損失。

首先是供應商之間的競價。 TEMU的供應商可以開設多個店鋪，銷售不同類目的商品。同款商品難免出現，TEMU自然不希望不同店舖裏出現過多同款商品，更重要的是將供貨價進一步壓低，篩選更符合條件的供應商。
基於此，TEMU要求部分供應商「競價上架」，每周進行一次，同款中價低者勝出，被通知競價但不參與競價、競價失敗的商品會被限製備貨和上新。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TEMU與供應商處於不平等關係中。把這種矛盾具象化，比較突出的有：供應商太多，買手對接不過來，常常不回覆信息；質檢不通過會被退貨，但有人發現不同倉庫的質檢標準不同，質檢人員資質成疑；退貨物流採用順豐到付，最誇張時運費可能比貨品價值還高……

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象
2023/05/31
【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士
2023/06/06
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士

你可能感興趣

【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象
19:05 2023/05/31
【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士
15:01 2023/06/06
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士

知多啲

【管理心得】老牌電商跨境管理　紓人才荒
【管理心得】老牌電商跨境管理　紓人才荒
網購平台 銷售 商品 美國

上一篇文章

《富爸爸，窮爸爸》作者警告﹕史上最大房地產崩盤將至 籲買3種避險資產

下一篇文章

【大行報告】 內房板塊估值低企為入市良機 滙豐研究籲留意4大主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
Palantir CEO：叫停研發AI的企業之所以呼籲 只因他們無AI產品
Palantir CEO：叫停研發AI的企業之所以呼籲 只因他們無AI產品
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款