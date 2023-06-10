【天災商機】加拿大山火襲美國 口罩及空氣淨化器熱賣

6月上旬，加拿大發生史上最嚴重山火季，火場總面積超3.3萬平方公里，比過去10年的平均水平高出約12倍，過去一個月總撤離人數超12萬。由於風向的轉變，加拿大山火煙飄到了美國東北部和紐約，6月6日，紐約市PM2.5超標10倍以上，被列入當天全球空氣污染最嚴重城市。

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隨着加拿大野火產生的煙霧，一路途徑紐約南下，並且飄至美國東南部角落亞拉巴馬州，紐約市更出現橘黃色天空，瀰漫燒焦氣味，視野極低，宛如霧都倫敦。美國民眾紛紛搶購N95口罩、同時亞馬遜網站上最熱銷的空氣淨化器也被搶購一空。

美國環境保護署表示，野火煙霧中攜帶的顆粒會刺激眼睛、鼻子和喉嚨，短期接觸（從幾天到幾周）會增加哮喘發作的風險，並加劇心血管疾病。而如果佩戴得當，N95口罩可以過濾空氣中95%的顆粒物。紐約州州長凱西·霍赫爾（Kathy Hochul）於６月８日時表示，該州將向公眾提供100萬個N95口罩，以應對加拿大野火導致的有史以來最嚴重空氣污染。

在亞馬遜美國網站上，由於災情的惡化，空氣淨化器銷情暢旺。根據亞馬遜的最新查詢，目前在亞馬遜高效濾網空氣淨化器銷售排行榜中排在第一位。根據數據分析服務商Jungle Scout的數據，空氣淨化器的銷售在6月初增加78%，而空氣過濾器的銷售增加了30%，而中國香港上市公司VeSync旗下品牌Levoit一款空氣淨化器的銷售額，在過去一周增長了60%。

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不只是紐約，美國東北部的廣大地區，包括賓州、華盛頓特區、馬里蘭州、紐澤西州、康乃狄克州等等均陷入空氣警報。霾害的源頭來自加拿大，自5月開始，加拿大東部不斷發生野火，至6月7日累積上百場野火火災，加拿大各地的火勢已經燒毀了超過380萬公頃的土地，是過去10年平均野火火災面積的12倍——《BBC》引述專家指出，2023年春季較往年更溫暖、更乾燥，引致森林野火不斷冒出，預計這種趨勢將持續整個夏季；而風向更將野火燃燒產生的煙霧，往南吹到了美國。

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編輯：沈春生