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【美國經濟】摩根資管CIO：現時市況與08年金融危機前相若　「挺有信心明年今日會處於衰退」

宏觀解讀 09:28 2023/06/10

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【美國經濟】摩根資管CIO：現時市況與08年金融危機前相若　「挺有信心明年今日會處於衰退」

摩根資產管理投資總監Bob Michele認為，現時市況令他憶起2008年3至6月那段時間，即金融危機爆發前那段欺騙大家的平靜局面，昔日與目前一樣，投資者均擔心美國銀行膿系的穩定性，而且在兩種情況下，摩根大通都出手收購陷入困境的競爭對手，圖平息市場緊張的情況。

Bob指，市場認為這是一場危機，也有政策作出回應，而危機已經解決，然後股市出現了3個月的反彈。隨聯儲局於過去一年大手加息，15年來低息平錢的時代已經結束，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）已多次警告經濟的衰退風險。

經濟衰退平均出現在最後一次加息的13個月後

已在投資市場打滾40年、管理逾7000億美元資產的Bob稱，未來數月將是暴風雨的前夕。「自1980年的加息周期以來，經濟衰退平均出現在聯儲局最後一次加息的13個月後，而聯儲局對上一次加息是今年5月。」

他認為，在聯儲局完成加息後那個模棱兩可的時期，經濟看似沒有陷入衰退，仍在增長，故看來仍像是軟著陸，但假若經濟最終沒有步入衰退，那將會是一個奇跡。他預期，經濟會於年底步入衰退。

「疫情期間的刺激經濟措施效應雖然揮之不去，令經濟低迷環境被推遲，但目的地很明確，我挺有信心明年今日會處於衰退」。

地區性銀行、商業房地產及垃圾債的債權人痛苦最大

Bob解釋，聯儲局自去年3月以來大手加息、信貸收緊、失業率上升、債息倒掛、商品價格下跌等因素，都是經濟放慢的指標。

他估計，地區性銀行、商業房地產及垃圾級別企業債的債權人，將會承受最大痛苦，目前地區性銀行仍承壓，因高息環境導致投資虧損，而且倚賴政府的計劃去應對存款流失，故危機尚未解決，只是憑政府的支持暫時穩定了局面。

為實質經濟出現負3%至負5%增長做好準備

商業房地產方面，不少城市的寫字樓幾乎是空無一人，業主或礙於高融資利率而放棄物業，這會將對區性銀行的資產組合及房地產信託基金造成衝擊。

「很多事情與2008年相若，包括房地產價格被高估。」

至於垃圾債券，目前借貸成本仍相對偏低，但面對一個截然不同的融資環境，需要為浮息貸款再融資的人或會碰壁，因再融資時所需資金或會增加一至兩倍，結果他們不得不進行債務重組或違約。

Bob的投資組合偏向保守，持有投資級別企業債及證券化抵擇貸款，以為未來數季實質經濟出現負3%至負5%增長做好準備。

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編輯：陳韻妍

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